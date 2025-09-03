Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

उमर खालिद केस का जिक्र कर पूर्व सीजेआई ने जजों के खिलाफ नैरेटिव सेट करने पर उठाए सवाल, कहा- मैं केस की…

डीवाई चंद्रचूड़ ने उमर खालिद केस का जिक्र कर कहा कि जजों के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव सेट किया जाता है, जहां जज अपने बचाव में कुछ नहीं कह पाते।

भारत

Ashib Khan

Sep 03, 2025

उमर खालिद मामले में पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने की टिप्पणी (Photo-IANS)

2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ी बड़ी साजिश मामले में उमर खालिद सहित 9 आरोपियों की जमानत याचिका को हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर देने के बाद सोशल मीडिया पर पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का एक वीडियो वायरल रहा है। इसमें पूर्व सीजेआई उमर खालिद की जमानत अर्जी को लेकर बोल रहे है। उन्होंने कहा कि इस केस में खालिद के वकीलों ने SC में जमानत अर्जी को लटकाने की कोशिश की और बाद में उसे वापस ले लिया। 

वकीलों ने आगे मांगी तारीख- पूर्व सीजेआई

उमर खालिद के वकील द्वारा तारीखे आगे मांगने लेकर पूर्व सीजेआई ने कहा कि मैं मामले में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं जो कि उमर खालिद के केस में बहुत से लोगों की नजरों से गायब हो जाती है। उमर खालिद के केस में वकील द्वारा कम से कम सात या उससे अधिक बार तारीख आगे मांगी और बाद में आवेदन वापस ले लिया।

‘जज के सामने बार-बार स्थगन की मांग की’

चंद्रचूड़ ने कहा तो इस पर आपका क्या कहना है - कि एक तरफ़ तो आपने जज के सामने बार-बार स्थगन की मांग की, फिर आपने केस वापस ले लिया? केस पर बहस करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों? अगर आप अदालत में असल में जो कुछ होता है, उसके बारीक़ी से देखें, तो हक़ीक़त थोड़ी ज़्यादा बारीक़ है।

केस का रिकॉर्ड चेक करने की दी सलाह

वहीं इस केस में जजों पर सवाल उठाने वाले लोगों को डीवाई चंद्रचूड़ ने रिकॉर्ड चेक करने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जजों के खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया जाता है, जहां पर जज अपने बचाव में कुछ नहीं कह पाते है। 

क्या है पूरा मामला

बता दें कि यह मामला 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा से जुड़ा हुआ है। इस दंगे में 53 लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोग घायल हो गए थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2020 में एफआईआर संख्या 59 दर्ज की थी, जिसमें उमर खालिद, शरजील इमाम, ताहिर हुसैन, खालिद सैफी समेत कई लोगों के नाम शामिल थे। आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के कड़े प्रावधानों के साथ-साथ आपराधिक साजिश, दुश्मनी फैलाने, दंगा करने और हत्या से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे।

खबर शेयर करें:

Published on:

03 Sept 2025 04:02 pm

Hindi News / National News / उमर खालिद केस का जिक्र कर पूर्व सीजेआई ने जजों के खिलाफ नैरेटिव सेट करने पर उठाए सवाल, कहा- मैं केस की…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट