त्योहार पर राहत : 25 अगस्त को ही मिल जाएगी इस प्रदेश के कर्मचारियों-पेंशनरों को वेतन-पेंशन

केंद्र सरकार ने त्योहार को देखते हुए बड़ा फैसला किया है। केरल में तैनात सभी केंद्रीय कर्मचारियों, औद्योगिक श्रमिकों और पेंशनभोगियों को अगस्त माह का वेतन, मजदूरी और पेंशन 25 अगस्त 2025 (सोमवार) को ही जारी कर दी जाएगी। ऐसा ओणम त्योहार को देखते हुए किया गया है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, यह व्यवस्था रक्षा, डाक और दूरसंचार विभाग सहित सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों पर लागू होगी।