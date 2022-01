Republic Day 2022: गणतंत्र दिवस पर इस बार परंपराओं में बदलाव, जानिए परेड में आपको पहली बार कौन सी चीजें देखेंगे

इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्रालय ने समारोह को चिह्नित करने के लिए ये तय किया है कि इस बार भारतीय वायु सेना (IAF) 75 विमानों का भव्य फ्लाईपास्ट दिखाएगी।

कोरोना महामारी के जोखिम को कम करने के पूरी गाइडलाइन के साथ आयोजन किया जा रहा है। इस बार वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके वयस्कों, एक डोज कगवाने वाले 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों को ही कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य है और मास्क पहनना भी।

