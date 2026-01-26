गणतंत्र दिवस से पहले J&K के कठुआ जिले में LOC के पास दिखे संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन, सुरक्षा बल अलर्ट

(AI Generated Image)
पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और सीमा पार से ड्रोन उड़ाकर भारतीय सीमा में आतंकी घुसपैठ और हथियार भेजने की फिराक में लगा रहता है। कुछ ऐसा ही प्रयास 77वें गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) के पास देखने को मिला, जहां संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन मंडराते हुए देखे गए। सतर्क भारतीय जवानों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए एंटी-ड्रोन सिस्टम को सक्रिय कर दिया। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब सीमा पार से इस तरह की हरकत सामने आई हो। पिछले 15 दिनों में एलओसी के पास अब तक कई ड्रोन देखे जा चुके हैं।
सीमापार से लगातार बढ़ रही ड्रोन गतिविधियों को देखते हुए एलओसी पर निगरानी और चौकसी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियाँ हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। भारतीय सुरक्षा बल पाकिस्तान की ओर से भेजे जा रहे ड्रोन से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
