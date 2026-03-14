तेल-गैस के लिए मचेगा हाहाकार, चुन-चुन कर अब तेल टैंकों को निशाना बना रहा है ईरान, UAE से सामने आया भयानक वीडियो

युद्ध शुरू होने के बाद कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़कर करीब 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं, हालांकि बाद में यह घटकर लगभग 100 डॉलर पर आ गईं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह तनाव जल्दी खत्म हो जाता है, तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका असर सीमित रह सकता है। लेकिन अगर तेल की कीमतें लंबे समय तक 90 से 110 डॉलर प्रति बैरल के बीच बनी रहती हैं, तो महंगाई बढ़ सकती है और भारत का आर्थिक संतुलन भी दबाव में आ सकता है।