दो पुलिसकर्मियों की शहादत का लिया बदला, 10 लाख का इनामी नक्सली मारा गया

चाईबासा SP पारस राणा ने कहा कि पश्चिम सिंहभूम जिले के गोइलकेरा पुलिस स्टेशन क्षेत्र के सरंडा जंगल में मुठभेड़ के दौरान अमित हासदा मारा गया है। माओवादी के पास से एक एसएलआर राइफल, विस्फोटक और अन्य हथियार बरामद किए गए। मुठभेड़ के बाद, सुरक्षाकर्मियों ने जंगल में अन्य माओवादी ठिकानों का पता लगाने के लिए व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अभी जांच जारी है और आगे की जानकारी का इंतजार है।