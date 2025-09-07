Patrika LogoSwitch to English

दो पुलिसकर्मियों की शहादत का लिया बदला, 10 लाख का इनामी नक्सली मारा गया

चाईबासा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षाबलों ने हार्डकोर नक्सली अमित हासदा उर्फ ​​आप्तन को मार गिराया है। गुप्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने यह कामयाबी पाई।

भारत

Pushpankar Piyush

Sep 07, 2025

Naxalite pile
नक्सली ढ़ेर (फोटो-IANS)

झारखंड (Jharkhand) में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है। चाईबासा में सुरक्षाबलों ने 10 लाख रुपए के इनामी नक्सली (Naxal) को मार गिराया है। सुरक्षाबलों ने हाल में नक्सली मुठभेड़ (Naxal Encounter) में शहीद हुए अपने साथियों का बदला ले लिया है। मारे गए नक्सली की पहचान अमित हासदा उर्फ ​​आप्तन के रूप में हुई।

सरंडा जंगल में मुठभेड़

चाईबासा SP पारस राणा ने कहा कि पश्चिम सिंहभूम जिले के गोइलकेरा पुलिस स्टेशन क्षेत्र के सरंडा जंगल में मुठभेड़ के दौरान अमित हासदा मारा गया है। माओवादी के पास से एक एसएलआर राइफल, विस्फोटक और अन्य हथियार बरामद किए गए। मुठभेड़ के बाद, सुरक्षाकर्मियों ने जंगल में अन्य माओवादी ठिकानों का पता लगाने के लिए व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अभी जांच जारी है और आगे की जानकारी का इंतजार है।

3 सितंबर को हुए थे दो पुलिसकर्मी शहीद

3 सितंबर को लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच पलामू के मनातू पुलिस स्टेशन क्षेत्र के घने केदल जंगल में गोलीबारी हुई। उस समय सुरक्षाकर्मी खुफिया जानकारी के आधार पर सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। जानकारी मिली थी कि टीएसपीसी का खूंखार जोनल कमांडर शशि कांत गंजू, जिस पर 10 लाख रुपए का इनाम है, कर्मो त्योहार के दौरान अपने पैतृक गांव केदल जा सकता है।

सुरक्षा बल जब आगे बढ़े तो, गंजू और उसके साथियों ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए। जिनमें से दो की मौत हो गई। शहीद पुलिसकर्मियों की पहचान संतन कुमार और सुनील राम के रूप में हुई। इनमें से एक पलामू के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का बॉडीगार्ड था।

Updated on:

07 Sept 2025 10:35 am

Published on:

07 Sept 2025 10:34 am

Hindi News / National News / दो पुलिसकर्मियों की शहादत का लिया बदला, 10 लाख का इनामी नक्सली मारा गया

