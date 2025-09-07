दो पुलिसकर्मियों की शहादत का लिया बदला, 10 लाख का इनामी नक्सली मारा गया

झारखंड (Jharkhand) में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है। चाईबासा में सुरक्षाबलों ने 10 लाख रुपए के इनामी नक्सली (Naxal) को मार गिराया है। सुरक्षाबलों ने हाल में नक्सली मुठभेड़ (Naxal Encounter) में शहीद हुए अपने साथियों का बदला ले लिया है। मारे गए नक्सली की पहचान अमित हासदा उर्फ आप्तन के रूप में हुई।
चाईबासा SP पारस राणा ने कहा कि पश्चिम सिंहभूम जिले के गोइलकेरा पुलिस स्टेशन क्षेत्र के सरंडा जंगल में मुठभेड़ के दौरान अमित हासदा मारा गया है। माओवादी के पास से एक एसएलआर राइफल, विस्फोटक और अन्य हथियार बरामद किए गए। मुठभेड़ के बाद, सुरक्षाकर्मियों ने जंगल में अन्य माओवादी ठिकानों का पता लगाने के लिए व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अभी जांच जारी है और आगे की जानकारी का इंतजार है।
3 सितंबर को लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच पलामू के मनातू पुलिस स्टेशन क्षेत्र के घने केदल जंगल में गोलीबारी हुई। उस समय सुरक्षाकर्मी खुफिया जानकारी के आधार पर सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। जानकारी मिली थी कि टीएसपीसी का खूंखार जोनल कमांडर शशि कांत गंजू, जिस पर 10 लाख रुपए का इनाम है, कर्मो त्योहार के दौरान अपने पैतृक गांव केदल जा सकता है।
सुरक्षा बल जब आगे बढ़े तो, गंजू और उसके साथियों ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए। जिनमें से दो की मौत हो गई। शहीद पुलिसकर्मियों की पहचान संतन कुमार और सुनील राम के रूप में हुई। इनमें से एक पलामू के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का बॉडीगार्ड था।