Rapido राइडर ने गायब कर दिया 21 हजार का स्पीकर, बदले में कंपनी ने जो दिया, उसे पाकर भड़क गई महिला

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- ANI)
दिल्ली में एक महिला ने रैपिडो पर गंभीर आरोप लगाया है। उसका कहना है कि रैपिडो राइडर ने 21 हजार रुपये का स्पीकर गायब कर दिया। शिकायत करने पर रैपिडो ने सिर्फ 5 हजार रुपये वापस लौटाए।
लिंक्डइन पर महिला एक पोस्ट वायरल हो रहा है। जिसमें दावा किया गया है कि 5 नवंबर को रैपिडो पार्सल डिलीवरी ऑर्डर के बाद राइडर द्वारा सामान नहीं पहुंचाया गया। महिला ने दावा किया कि रैपिडो राइडर 21,000 रुपये का मार्शल स्पीकर लेकर गायब हो गया।
महिला ने अपने पोस्ट में ऑर्डर आईडी भी शेयर की है। उसने कहा कि रैपिडो राइडर ने चोरी तो कर ली है, लेकिन इसकी जवाबदेही शून्य है। महिला ने आगे यह भी बताया कि कंपनी की ओर से मिले जवाब ने उन्हें निराश कर दिया है।
उसने कहा- रैपिडो का कस्टमर सपोर्ट सिस्टम काफी धीमा था, लंबे समय तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद, जवाब मिलने के बाद भी उन्हें शिकायत दर्ज करने में एक दिन से ज्यादा का समय लग गया। क्योंकि वे 24 घंटे से ज्यादा समय तक अपने राइडर से संपर्क नहीं कर पाए थे।
महिला ने बताया कि काफी परेशान होने के बाद उसने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। जिसके एक और हैरान करने वाला मामला सामने आया।
महिला ने कहा- मामला दर्ज करने के बाद मुझे पता चला कि जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया था, वह राइडर के नाम पर पंजीकृत ही नहीं थी। एक तरह से यह रैपिडो के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया की साफ विफलता थी।
महिला ने अपने पोस्ट में कहा- बड़ी लापरवाह के बावजूद, कंपनी ने केवल 5,000 रुपये का मुआवजा दिया। महिला ने अब कंपनी के सामने अपनी कुछ नई मांग भी रखी है।
जिसमें कहा गया है कि उसे चोरी हुई वस्तु का पूरा मुआवजा चाहिए। इसके बाद उनकी बीजीवी विफलता पर एक सार्वजनिक बयान जारी करना चाहिए। वहीं, इस मामले में एक वरिष्ठ अधिकारी को तुरंत सूचित किया जाए।
महिला ने उपयोगकर्ताओं को चेतावनी भी दी। उसने कहा- जब तक रैपिडो अपनी सुरक्षा और सत्यापन प्रणालियों को ठीक नहीं करता, तब तक ग्राहकों की सुरक्षा और संपत्ति खतरे में रहेगी।
उसने कहा- सुरक्षा में इस गंभीर चूक और एक गैर-सत्यापित सवार द्वारा चोरी से जुड़े मामले को हल करने में विफलता को देखते हुए, मैं सभी से रैपिडो के माध्यम से पैकेज ऑर्डर देना बंद करने का आग्रह करती हूं। वे स्पष्ट रूप से आपके मूल्यवान सामानों के लिए एक भरोसेमंद सेवा प्रदाता नहीं हैं।
