Rapido राइडर ने गायब कर दिया 21 हजार का स्पीकर, बदले में कंपनी ने जो दिया, उसे पाकर भड़क गई महिला

उसने कहा- सुरक्षा में इस गंभीर चूक और एक गैर-सत्यापित सवार द्वारा चोरी से जुड़े मामले को हल करने में विफलता को देखते हुए, मैं सभी से रैपिडो के माध्यम से पैकेज ऑर्डर देना बंद करने का आग्रह करती हूं। वे स्पष्ट रूप से आपके मूल्यवान सामानों के लिए एक भरोसेमंद सेवा प्रदाता नहीं हैं।