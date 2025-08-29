Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

रिलायंस फाउंडेशन के बेमिसाल 15 साल: मुंबई में बनेगी 2,000 बेड की मेडिकल सिटी, नीता अंबानी का ऐलान

RIL AGM 2025: रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने शुकवार को एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि रिलायंस फाउंडेशन मुंबई में 2,000 बेड वाली एक आधुनिक मेडिकल सिटी बना रहा है।

भारत

Shaitan Prajapat

Aug 29, 2025

रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी (फोटो-वीडियो स्क्रीनशॉट)

RIL AGM 2025: रिलायंस इंडस्ट्रीज की 48वीं वार्षिक जनरल मीटिंग (AGM) में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने फाउंडेशन के 15 साल पूरे होने पर अपनी उपलब्धियां साझा कीं। उन्होंने कहा, आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत आत्मनिर्भर गांव से होती है। नीता अंबानी ने बताया कि फाउंडेशन की ग्रामीण विकास पहलों ने इस साल 55,000 से अधिक गांवों में 15 लाख लोगों के जीवन को बेहतर बनाया है। ग्रामीण विकास, शिक्षा, और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में फाउंडेशन की पहल देश के कोने-कोने तक पहुंच रही हैं।

मुंबई में बनेगी 2,000 बेड की मेडिकल सिटी

नीता अंबानी ने एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि रिलायंस फाउंडेशन मुंबई में 2,000 बेड वाली एक आधुनिक मेडिकल सिटी बना रहा है। इसे देश की सबसे बड़ी निजी स्वास्थ्य परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि हेल्थकेयर इनोवेशन का केंद्र होगा, जहां AI से डायग्नोसिस, उन्नत मेडिकल तकनीक, और विश्वस्तरीय डॉक्टर मिलकर इलाज करेंगे। इस मेडिकल सिटी में एक मेडिकल कॉलेज भी स्थापित होगा, जो भविष्य के स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षित करेगा। नीता अंबानी ने इसे भारत के लिए गर्व का विषय बताया।

‘जीवन’ विंग: बच्चों के कैंसर इलाज पर फोकस

मुंबई के सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल, जो 10 साल में 33 लाख मरीजों का इलाज कर चुका है, अब ‘जीवन’ नाम से एक नया विंग शुरू कर रहा है। यह विंग कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के लिए समर्पित होगा, जिसमें बच्चों के कैंसर (पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी) पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नीता अंबानी ने कहा, यह विंग बच्चों को विश्वस्तरीय इलाज और मां जैसे स्नेह के साथ स्वस्थ करने के लिए बनाया गया है।

स्वास्थ्य और सशक्तिकरण की दिशा में कदम

रिलायंस फाउंडेशन की ये पहल भारत की स्वास्थ्य सेवाओं को किफायती और अत्याधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। मेडिकल सिटी और ‘जीवन’ विंग न केवल स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाएंगे, बल्कि देश को वैश्विक हेल्थकेयर मानकों की ओर ले जाएंगे।

खबर शेयर करें:

Updated on:

29 Aug 2025 10:57 pm

Published on:

29 Aug 2025 10:12 pm

Hindi News / National News / रिलायंस फाउंडेशन के बेमिसाल 15 साल: मुंबई में बनेगी 2,000 बेड की मेडिकल सिटी, नीता अंबानी का ऐलान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.