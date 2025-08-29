रिलायंस फाउंडेशन के बेमिसाल 15 साल: मुंबई में बनेगी 2,000 बेड की मेडिकल सिटी, नीता अंबानी का ऐलान

नीता अंबानी ने एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि रिलायंस फाउंडेशन मुंबई में 2,000 बेड वाली एक आधुनिक मेडिकल सिटी बना रहा है। इसे देश की सबसे बड़ी निजी स्वास्थ्य परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि हेल्थकेयर इनोवेशन का केंद्र होगा, जहां AI से डायग्नोसिस, उन्नत मेडिकल तकनीक, और विश्वस्तरीय डॉक्टर मिलकर इलाज करेंगे। इस मेडिकल सिटी में एक मेडिकल कॉलेज भी स्थापित होगा, जो भविष्य के स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षित करेगा। नीता अंबानी ने इसे भारत के लिए गर्व का विषय बताया।