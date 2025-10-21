‘RJD में दलालों का वर्चस्व’, परिहार से टिकट कटने पर भड़की रितु जायसवाल, निर्दलीय लड़ेंगी चुनाव

जहां तक बात लोकसभा चुनाव 2024 की है - 21 मार्च 2024 को उपमुख्यमंत्री आवास पर तेजस्वी यादव से और राबड़ी आवास पर लालू यादव से ढाई घंटे की बैठक के बाद मुझे शिवहर लोकसभा से चुनाव लड़ने का निर्देश दिया गया था। मैं वहां पहुंचकर पूरे समर्पण से प्रचार में जुटी, लेकिन एक हफ्ते बाद पता चला कि पार्टी के कुछ दलाल रुपए लेकर किसी और को उम्मीदवार बनाने में लगे है। 30 मार्च 2024 को जब मैं दोबारा राबड़ी आवास पहुंची, तो माहौल पूरी तरह बदल चुका था।