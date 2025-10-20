Patrika LogoSwitch to English

Bihar Elections: महागठबंधन की गांठें ढीलीं, कांग्रेस-राजद पर टिकट बेचने के आरोप

Bihar Elections में महागठबंधन की गांठें ढीली पड़ती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस और राजद पर टिकट बेचने के आरोप लगे हैं। यहां तक कि पीसीसी चीफ राजेश राम के खिलाफ राजद अपना उम्मीदवार उतार रही है।

2 min read

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 20, 2025

Tejashwi Yadav

तेजस्वी यादव ( फोटो - एएनआई)

Bihar assembly elections: बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले विपक्षी महागठबंधन की ओर बनाया गया माहौल सीटों और टिकटों के बंटवारे जूतमपैजार से हवा होता दिख रहा है। महागठबंधन में शामिल राजद (RJD), कांग्रेस (Congress), सीपीआइ (माले), वीआइपी (VIP) के बीच ऐसी गुत्थमगुत्थी चल रही है, जिससे अनेक सीटों पर सहयोगियों में ही सीधी लड़ाई की नौबत आ गई है। कांग्रेस के साथ राजद में टिकट वितरण को लेकर नाराजगी साफ दिख रही है। कई नेता खुलेआम आरोप लगा रहे हैं कि कई टिकटों की करोड़ों रुपए में बोली लगाई गई है।

नीतीश 20 साल से सत्ता पर काबिज

दअरसल, बीस साल से सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के खिलाफ एंटीइंकमबैंसी और जमीन पर राजद नेता तेजस्वी यादव व कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्राओं से विपक्ष चुनाव घोषणा से पहले तक हवा अपने पक्ष में होने का दावा कर रहा था। अब महागठबंधन के नेता खुद मान रहे हैं कि पिछले सात दिन अच्छे नहीं बीते और तालमेल नहीं होने से माहौल बिगड़ा है। सीटों के बंटवारे की खुली घोषणा नहीं होने से कई सीटों पर असमंजस है।

राजेश राम के खिलाफ राजद का उम्मीदवार

यहां तक कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम (Rajesh Ram) के खिलाफ राजद उम्मीदवार उतार रही है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि टिकट वितरण को लेकर जिस तरह से पार्टी प्रभारी कृष्णा अल्लावेरू समेत अन्य नेताओं पर आरोप लग रहे हैं, वह पार्टी के लिए ठीक नहीं है। कई सीटों पर वीआइपी और सीपीआई (माले) के प्रत्याशी राजद और कांग्रेस सामने मैदान में डट सकते हैं।
-लालू के घर के बाहर सियासी ‘ड्रामा’

पटना में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर टिकट के दावेदार मदन प्रसाद साह पार्टी का टिकट न मिलने पर रो पड़े और कपड़े फाड़ कर सड़क पर लोटने लगे। साह 2020 में मधुबन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार से मामूली अंतर से हार गए थे। अब राजद टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी नेता संजय यादव ने उनसे 2.70 करोड़ रुपए मांगे थे। उन्होंने इनकार किया तो टिकट दूसरे को दिया गया। गयाजी जिले की बाराचट्टी विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिलने पर राजद नेत्री उषा देवी पूर्व सीएम राबड़ी देवी के निवास पर फूट-फूट कर रोने लगीं।

अब फ्रेंडली नहीं, बस फाइट होगी

वैशाली जिले की लालगंज, वैशाली, सिंकदरा, वारसली गंज, कहलगांव, बिस्फी, बिहारशरीफ और गौरा बौराम में राजद और कांग्रेस आमने सामने हैं। वहीं बछवाड़ा, राजापाकड़ व रोसड़ा सीट पर सीपीआइ और कांग्रेस आमने सामने आती दिख रही है। जबकि तारापुर और भभुआ राजद और वीआइपी के उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं।

मोदी का अभियान 24 से, 10 सभाएं करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपानीत एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में 24 अक्टूबर को समस्तीपुर व बेगूसराय में जनसभा से प्रचार अभियान शुरू करेंगे। इसी माह के अंत तक मोदी बिहार के चार दौरे करेंगे। भाजपा सूत्रों के अनुसार मोदी बिहार में 10 से ज्यादा सभाएं करेंगे वहीं गृह मंत्री अमित शाह 24 सभाएं करेंगे। अन्य केंद्रीय नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित अन्य मुख्यमंत्री भी प्रचार अभियान में उतरेंगे।

20 Oct 2025 07:30 am

