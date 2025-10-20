Bihar Elections: महागठबंधन की गांठें ढीलीं, कांग्रेस-राजद पर टिकट बेचने के आरोप

पटना में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर टिकट के दावेदार मदन प्रसाद साह पार्टी का टिकट न मिलने पर रो पड़े और कपड़े फाड़ कर सड़क पर लोटने लगे। साह 2020 में मधुबन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार से मामूली अंतर से हार गए थे। अब राजद टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी नेता संजय यादव ने उनसे 2.70 करोड़ रुपए मांगे थे। उन्होंने इनकार किया तो टिकट दूसरे को दिया गया। गयाजी जिले की बाराचट्टी विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिलने पर राजद नेत्री उषा देवी पूर्व सीएम राबड़ी देवी के निवास पर फूट-फूट कर रोने लगीं।