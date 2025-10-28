RJD ने बिहार चुनाव से पहले 27 गद्दार नेताओं को दल से निकाला, विधायक और Ex MLA इस काम में थे शामिल

Bihar elections: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बागी नेताओं को पार्टी से बाहर करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। जदयू और बीजेपी के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने भी बागी नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया है। पार्टी ने मौजूदा विधायकोंं समेत 27 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। इन सब पर पार्टी के खिलाफ चल रहे गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है।