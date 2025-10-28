Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

RJD ने बिहार चुनाव से पहले 27 गद्दार नेताओं को दल से निकाला, विधायक और Ex MLA इस काम में थे शामिल

Bihar elections: तेजस्वी यादव ने बागी नेताओं पर कार्रवाई की है। इस लिस्ट में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल, पूर्व विधायक राम प्रकाश महतो, पूर्व विधायक अनिल साहनी, पूर्व विधायक सरोज यादव सहित 27 नाम शामिल हैं। पढ़ें पूरी खबर...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 28, 2025

राजद नेता तेजस्वी यादव (Photo-IANS)

Bihar elections: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बागी नेताओं को पार्टी से बाहर करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। जदयू और बीजेपी के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने भी बागी नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया है। पार्टी ने मौजूदा विधायकोंं समेत 27 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। इन सब पर पार्टी के खिलाफ चल रहे गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है।

इन नेताओं को पार्टी ने निकाला

राजद ने परसा के विधायक छोटेलाल राय, राजद की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल, पूर्व विधायक राम प्रकाश महतो, पूर्व विधायक अनिल साहनी, पूर्व विधायक सरोज यादव, विधायक मोहम्मद कामरान, पूर्व विधायक अनिल यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है।

अक्षय लाल यादव, रामसखा महतो, अवनीश कुमार, भगत यादव, मुकेश यादव, संजय राय, कुमार गौरव, राजीव कुशवाहा, महेश प्रसाद गुप्ता, वकील प्रसाद यादव, पूनम देवी गुप्ता, सुबोध यादव, सुरेंद्र प्रसाद यादव, नीरज राय, अनिल चंद्र कुशवाहा, अजीत यादव, मोती यादव, रामनरेश पासवान और अशोक चौहान को भी पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है।

परिहार से रितु लड़ रही निर्दलीय चुनाव

सीतामढ़ी जिले की परिहार सीट से रितु जायसवाल निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। इस सीट पर आरजेडी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे की बहू स्मिता पूर्वे को प्रत्याशी बनाया है। रितु इससे पहले तक महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष थीं।

राजद ने नवादा की गोविंदपुर सीट से मौजूदा विधायक मोहम्मद कामरान को भी पार्टी से निकाल दिया है। इस सीट से पार्टी ने पूर्व विधायक कौशल यादव की पत्नी पूर्णिमा यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कामरान निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं।

सारण की परसा सीट से मौजूदा विधायक छोटे लाल राय को भी 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया है। वह जदयू के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि इस सीट से आरजेडी ने करिश्मा राय को प्रत्याशी बनाया है। डॉ. करिश्मा पूर्व सीएम दरोगा राय की पोती और तेजप्रताप यादव की चचेरी साली हैं।

राजद ने 143 सीटों पर अपना उम्मीदवार

राजद ने इस बार 143 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा है। 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन में फ्रेंडली फाइट है। इस बार राजद ने कई सीटिंग विधायकों के टिकट भी काटे हैं। जिस वजह से कई सीटों पर नाराजगी देखने को मिल रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Oct 2025 06:33 am

Hindi News / National News / RJD ने बिहार चुनाव से पहले 27 गद्दार नेताओं को दल से निकाला, विधायक और Ex MLA इस काम में थे शामिल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

School Holiday: 28 अक्टूबर को Chhath Puja पर छुट्टी का ऐलान, जानें कहां- कहां बंद रहेंगे स्कूल

School Holiday
राष्ट्रीय

IMD Alert: मुंबई में अगले तीन दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी

राष्ट्रीय

‘SIR कीजिए या FIR कीजिए, कुछ नहीं होने वाला’: एसआईआर पर सियासत तेज, जानें किसने क्या कहा

Prashant Kishor Pramod Tiwari
राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: क्या चुनाव के बाद राजद में वापस जाएंगे तेज प्रताप? वोटिंग से पहले दिया बड़ा बयान

राष्ट्रीय

Cyclone Montha: भीषण तूफान में बदल जाएगा चक्रवात ‘मोंथा’, 90-100 किमी प्रति घंटे की गति से चलेगी हवा, भारी बारिश का अलर्ट

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.