क्या कांग्रेस को हारने के लिए 76 सीटें दें? बिहार चुनाव से ठीक पहले RJD नेता ने दिया बवाल मचाने वाला बयान

वहीं, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पर निशाना साधते हुए राष्ट्रीय जनता दल नेता चंद्रहास चौपाल ने कहा कि वे कभी नाराज हो जाते हैं तो कभी खुद को पीएम मोदी का चेला बताते हैं। कभी कहते हैं कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलीं तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे एनडीए की अंदरूनी स्थिति स्पष्ट हो जाती है।