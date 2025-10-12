Patrika LogoSwitch to English

क्या कांग्रेस को हारने के लिए 76 सीटें दें? बिहार चुनाव से ठीक पहले RJD नेता ने दिया बवाल मचाने वाला बयान

राजद नेता चंद्रहास चौपाल ने कहा कि महागठबंधन में सब ठीक है, जबकि एनडीए में भगदड़ मची हुई है। उन्होंने कहा कि एनडीए के जिला सम्मेलनों में कुर्सियां और मंच तोड़े गए, जो उनकी आंतरिक परेशानियों को दर्शाता है। सीट शेयरिंग पर उन्होंने कांग्रेस को लेकर बयान दिया।

2 min read

पटना

image

Mukul Kumar

Oct 12, 2025

Tejashwi Yadav and Rahul Gandhi

तेजस्वी यादव और राहुल गांधी (Photo-ANI)

Bihar Politics बिहार चुनाव से ठीक पहले राजद के एक नेता (RJD Leader Statement) ने सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने यह तक कह दिया है कि क्या हम कांग्रेस को हारने के लिए बिहार में 76 सीटें दें।

राजद नेता चंद्रहास चौपाल ने यह बयान दिया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महागठबंधन में सब ठीक है, भगदड़ तो एनडीए खेमे में है।

राजद नेता ने आगे कहा कि एनडीए के जिला सम्मेलनों में कुर्सियां तोड़ी गईं, कई जगह मंच तोड़े गए। यह साफ दर्शाता है कि एनडीए में इन दिनों मामला गड़बड़ चल रहा है।

सर्वे में जिसका नाम आएगा, उसे टिकट मिलेगा

आईएएनएस से बातचीत में राजद नेता ने कहा कि एनडीए में शामिल चिराग पासवान कभी नाराज होते हैं, तो कभी दूसरे दल के नेता, लेकिन हमारे यहां सबकुछ ठीक है; एक-एक सीट पर चर्चा हो रही है और सर्वे के अनुसार जिसका नाम भी आएगा, टिकट उसे दिया जाएगा।

वहीं, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पर निशाना साधते हुए राष्ट्रीय जनता दल नेता चंद्रहास चौपाल ने कहा कि वे कभी नाराज हो जाते हैं तो कभी खुद को पीएम मोदी का चेला बताते हैं। कभी कहते हैं कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलीं तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे एनडीए की अंदरूनी स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

कब तक हो जाएगा महागठबंधन में सीटों का बंटवारा?

इसके अलावा, जब पूछा गया कि सीट शेयरिंग (Seat Sharing Mahagathbandhan) का फॉर्मूला महागठबंधन में कब तक साफ हो पाएगा, इसे लेकर राजद नेता ने कहा कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। महागठबंधन में सब कुछ ठीक है और सीट शेयरिंग को लेकर कोई हंगामा नहीं है।

उन्होंने कहा कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव लोकतंत्र की बात करते हैं। शांति के साथ एक-एक सीट पर चर्चा हो रही है। जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी।

कांग्रेस की 76 सीटों के दावे पर क्या बोले राजद नेता?

कांग्रेस की 76 सीटों के दावे पर उन्होंने कहा कि क्या हम कांग्रेस को हारने के लिए 76 सीटें दें? पिछली बार 70 सीटें मिलने पर कांग्रेस केवल 19 सीटें जीत पाई थी और सरकार बनते-बनते रह गई थी।

इसलिए कांग्रेस को जो सीटें मिलेंगी, उसमें संतोष करना होगा। बता दें कि अभी एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला नहीं निकला है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी।

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

12 Oct 2025 12:09 pm

Hindi News / National News / क्या कांग्रेस को हारने के लिए 76 सीटें दें? बिहार चुनाव से ठीक पहले RJD नेता ने दिया बवाल मचाने वाला बयान

बड़ी खबरें

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025

