तेजस्वी CM बने तो खत्म होगा वक्फ कानून, RJD MLC कारी शोएब का दावा

कारी शोएब का यह बयान पटना में एक सभा के दौरान आया, जहां उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव जैसे समावेशी नेता के नेतृत्व में बिहार नई ऊंचाइयों को छुएगा। वक्फ कानून, जो अल्पसंख्यक संपत्तियों पर केंद्र की मनमानी को बढ़ावा देता है, को हमारी सरकार पहले ही दिन कूड़ेदान में फेंक देगी। शोएब ने वक्फ बोर्ड में कथित भ्रष्टाचार और संपत्ति हड़पने के आरोपों का हवाला देते हुए कहा कि यह कानून मुसलमानों के हितों के खिलाफ है। उन्होंने दावा किया कि RJD की सरकार बनने पर अल्पसंख्यक समुदाय को न्याय मिलेगा और उनकी संपत्तियां सुरक्षित रहेंगी।