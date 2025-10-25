Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

तेजस्वी CM बने तो खत्म होगा वक्फ कानून, RJD MLC कारी शोएब का दावा

Bihar Elections 2025: RJD के विधान परिषद सदस्य (MLC) कारी शोएब ने घोषणा की है कि यदि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, तो वे वक्फ कानून को पूरी तरह खत्म कर देंगे।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Shaitan Prajapat

Oct 25, 2025

RJD MLC Qari Shoaib

आरजेडी MLC कारी शोएब (Photo ANI@yadavtejashwi)

Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने एक ऐसा बयान दिया है, जिसने राजनीतिक हलकों में हंगामा मचा दिया। पार्टी के विधान परिषद सदस्य (MLC) कारी शोएब ने घोषणा की है कि यदि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, तो वे वक्फ कानून को पूरी तरह खत्म कर देंगे। यह बयान बिहार की सियासत को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की ओर धकेलने का काम कर सकता है, खासकर जब केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पारित वक्फ संशोधन विधेयक पहले से ही विवादों में घिरा हुआ है।

'अगर तेजस्वी यादव CM बने तो खत्म करेंगे वक्फ कानून'

कारी शोएब का यह बयान पटना में एक सभा के दौरान आया, जहां उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव जैसे समावेशी नेता के नेतृत्व में बिहार नई ऊंचाइयों को छुएगा। वक्फ कानून, जो अल्पसंख्यक संपत्तियों पर केंद्र की मनमानी को बढ़ावा देता है, को हमारी सरकार पहले ही दिन कूड़ेदान में फेंक देगी। शोएब ने वक्फ बोर्ड में कथित भ्रष्टाचार और संपत्ति हड़पने के आरोपों का हवाला देते हुए कहा कि यह कानून मुसलमानों के हितों के खिलाफ है। उन्होंने दावा किया कि RJD की सरकार बनने पर अल्पसंख्यक समुदाय को न्याय मिलेगा और उनकी संपत्तियां सुरक्षित रहेंगी।

मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश

यह ऐलान महागठबंधन की रणनीति का हिस्सा लगता है, जो मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने पर केंद्रित है। हाल ही में तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस घोषित किया गया है, जबकि विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया गया। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी पटना की एक बैठक में तेजस्वी को सीएम बनाने का आह्वान किया था। लेकिन यह बयान विपक्षी दलों के लिए सुनहरा मौका है।

बीजेपी ने किया पलटवार

भाजपा ने तुरंत पलटवार किया। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने तेजस्वी पर सांप्रदायिक राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा, मौलाना तेजस्वी यादव वक्फ कानून खत्म कर शरिया लागू करने की साजिश रच रहे हैं। यह संविधान के खिलाफ है। JDU ने भी इसे 'वोटबैंक की राजनीति' करार दिया, जबकि नीतीश कुमार सरकार पर कानून-व्यवस्था को लेकर तेजस्वी के हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि RJD जंगलराज लौटाना चाहती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

25 Oct 2025 06:34 pm

Published on:

25 Oct 2025 06:33 pm

Hindi News / National News / तेजस्वी CM बने तो खत्म होगा वक्फ कानून, RJD MLC कारी शोएब का दावा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी सिर्फ ख्याली पुलाव पकाएंगे, जीतन राम मांझी ने RJD के खिलाफ खोला मोर्चा

Jitan Ram Manjhi
राष्ट्रीय

Bihar Election: कौन है बख्तियार खिलजी, जिसकी बिहार चुनाव में हुई एंट्री; जानें अमित शाह ने क्या कहा

राष्ट्रीय

जम्मू कश्मीर में चौथी सीट क्यों नहीं जीत पाई नेशनल कॉन्फ्रेंस? फारूक अब्दुल्ला ने किया खुलासा

Farooq Abdullah
राष्ट्रीय

Bihar Politics: बिहार में लालटेन का दौर गया अब…राजद पर निशाना साधते हुए बोले रवि किशन

राष्ट्रीय

Rahul Gandhi पर भड़कीं अमेरिकी सिंगर, बोलीं- ‘वह भारत के नेतृत्व के लिए सही नेता नहीं’, BJP से पैसे मिलने के आरोप पर ये कहा

US Singer Mary Millben commented on Rahul Gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.