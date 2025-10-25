तेजस्वी CM बने तो खत्म होगा वक्फ कानून, RJD MLC कारी शोएब का दावा

आरजेडी MLC कारी शोएब (Photo ANI@yadavtejashwi)
Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने एक ऐसा बयान दिया है, जिसने राजनीतिक हलकों में हंगामा मचा दिया। पार्टी के विधान परिषद सदस्य (MLC) कारी शोएब ने घोषणा की है कि यदि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, तो वे वक्फ कानून को पूरी तरह खत्म कर देंगे। यह बयान बिहार की सियासत को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की ओर धकेलने का काम कर सकता है, खासकर जब केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पारित वक्फ संशोधन विधेयक पहले से ही विवादों में घिरा हुआ है।
कारी शोएब का यह बयान पटना में एक सभा के दौरान आया, जहां उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव जैसे समावेशी नेता के नेतृत्व में बिहार नई ऊंचाइयों को छुएगा। वक्फ कानून, जो अल्पसंख्यक संपत्तियों पर केंद्र की मनमानी को बढ़ावा देता है, को हमारी सरकार पहले ही दिन कूड़ेदान में फेंक देगी। शोएब ने वक्फ बोर्ड में कथित भ्रष्टाचार और संपत्ति हड़पने के आरोपों का हवाला देते हुए कहा कि यह कानून मुसलमानों के हितों के खिलाफ है। उन्होंने दावा किया कि RJD की सरकार बनने पर अल्पसंख्यक समुदाय को न्याय मिलेगा और उनकी संपत्तियां सुरक्षित रहेंगी।
यह ऐलान महागठबंधन की रणनीति का हिस्सा लगता है, जो मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने पर केंद्रित है। हाल ही में तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस घोषित किया गया है, जबकि विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया गया। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी पटना की एक बैठक में तेजस्वी को सीएम बनाने का आह्वान किया था। लेकिन यह बयान विपक्षी दलों के लिए सुनहरा मौका है।
भाजपा ने तुरंत पलटवार किया। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने तेजस्वी पर सांप्रदायिक राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा, मौलाना तेजस्वी यादव वक्फ कानून खत्म कर शरिया लागू करने की साजिश रच रहे हैं। यह संविधान के खिलाफ है। JDU ने भी इसे 'वोटबैंक की राजनीति' करार दिया, जबकि नीतीश कुमार सरकार पर कानून-व्यवस्था को लेकर तेजस्वी के हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि RJD जंगलराज लौटाना चाहती है।
