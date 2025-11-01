Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bihar Chunav: बुलडोजर चलाने वाले नेताओं को बिहार में नहीं घुसने देना चाहिए, CM योगी को लालू की बेटी ने खूब कोसा

राजद सांसद मीसा भारती ने यूपी सीएम योगी पर निशाना साधा। पूछा—क्या भाजपा में बिहार के नेता खत्म हो गए? योगी को बुलाने की जरूरत क्यों?

2 min read
Google source verification

पटना

image

Mukul Kumar

Nov 01, 2025

राजद सांसद मीसा भारती और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। (फोटो- IANS)

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार चुनाव के मद्देनजर लगातार एनडीए के पक्ष में सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी और लोकसभा सांसद मीसा भारती ने सीएम योगी सहित भाजपा पर जमकर निशाना साधा है।

उन्होंने कहा कि क्या बिहार में भाजपा के पास नेताओं की कमी हो गई है, जो दूसरे राज्यों से भाजपा के नेताओं और मुख्यमंत्रियों को बुलाना पड़ रहा है? मीसा भारती ने सीएम योगी पर निशाने साधते हुए कहा कि बिहार को बुलडोजर नहीं चाहिए।

योगी आदित्यनाथ की बिहार में कोई भूमिका नहीं- मीसा भारती

राजद सांसद ने यह भी कहा कि योगी आदित्यनाथ की बिहार में कोई भूमिका नहीं है। उन्हें उत्तर प्रदेश में जाकर अपना बुलडोजर चलाना चाहिए। बुलडोजर चलाने वाले नेताओं को बिहार में घुसने भी नहीं देना चाहिए।

इसके अलावा, मीडिया के साथ बातचीत में मीसा भारती ने एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि बिहार में अगली सरकार महागठबंधन बनाने जा रही है और इसके मुखिया तेजस्वी यादव होंगे।

मीसा बोलीं- बिहार में बनने जा रही महागठबंधन की सरकार

राजद नेता मीसा भारती ने आगे कहा कि बिहार में अगली सरकार युवाओं की बनने जा रही है, जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। बिहार में बदलाव तय है और महागठबंधन सरकार बना रही है।

इसके साथ, लालू की बेटी ने यह भी कह दिया कि बिहार के इतिहास में पहली बार एक मल्लाह के बेटे मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलेगा।

एनडीए के घोषणा पत्र को लेकर क्या बोलीं मीसा भारती?

वहीं, मीसा भारती ने एनडीए के संकल्प पत्र पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 20 साल बाद उन्हें याद आया है कि बिहार में केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि इतने बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के बाद, बिहार की जनता इस बार भाजपा और एनडीए नेताओं को माफ नहीं करने वाली है। मीसा भारती ने कहा कि बिहार की जनता अब एनडीए के झूठे बहकावे में नहीं आने वाली है। इस बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने वाली है।

मीसा भारती ने कहा कि एनडीए के लोग 20 साल में विकास नहीं कर पाए और अब फिर से बिहार की जनता इन्हें पांच साल नहीं देने वाली है। तेजस्वी के नेतृत्व वाली सरकार बिहार को आगे ले जाने का काम करेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

cm yogi

RJD

Updated on:

01 Nov 2025 12:45 pm

Published on:

01 Nov 2025 12:27 pm

Hindi News / National News / Bihar Chunav: बुलडोजर चलाने वाले नेताओं को बिहार में नहीं घुसने देना चाहिए, CM योगी को लालू की बेटी ने खूब कोसा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

दुलारचंद यादव हत्याकांड: भूमिहारों का वर्चस्व, यादवों की चुनौती…मोकामा में गैंगवार और जातीय समीकरण

पटना

दुलालचंद यादव हत्याकांड: दुलारचंद यादव की कैसे हुई हत्या, पढ़िए तीन FIR की तीन कहानी और असल सच

पटना

बिहार: ‘मोंथा’ तूफान ने चुनाव प्रचार की रफ्तार पर लगाया ब्रेक; 16 में से 14 हेलीकॉप्टरों की उड़ानें रद्द

Bijapur Naxal Encounter: नक्सलियों पर हेलीकॉप्टर से हो रही बमबारी, सामने आया VIDEO, देखें
पटना

दुलारचंद यादव हत्याकांड में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, DGP से मांगी पूरी रिपोर्ट, अबतक तीन FIR दर्ज

दुलारचंद यादव हत्याकांड
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.