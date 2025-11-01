Bihar Chunav: बुलडोजर चलाने वाले नेताओं को बिहार में नहीं घुसने देना चाहिए, CM योगी को लालू की बेटी ने खूब कोसा

उन्होंने कहा कि इतने बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के बाद, बिहार की जनता इस बार भाजपा और एनडीए नेताओं को माफ नहीं करने वाली है। मीसा भारती ने कहा कि बिहार की जनता अब एनडीए के झूठे बहकावे में नहीं आने वाली है। इस बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने वाली है।