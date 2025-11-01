Bihar Chunav: बुलडोजर चलाने वाले नेताओं को बिहार में नहीं घुसने देना चाहिए, CM योगी को लालू की बेटी ने खूब कोसा

राजद सांसद मीसा भारती और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। (फोटो- IANS)
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार चुनाव के मद्देनजर लगातार एनडीए के पक्ष में सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी और लोकसभा सांसद मीसा भारती ने सीएम योगी सहित भाजपा पर जमकर निशाना साधा है।
उन्होंने कहा कि क्या बिहार में भाजपा के पास नेताओं की कमी हो गई है, जो दूसरे राज्यों से भाजपा के नेताओं और मुख्यमंत्रियों को बुलाना पड़ रहा है? मीसा भारती ने सीएम योगी पर निशाने साधते हुए कहा कि बिहार को बुलडोजर नहीं चाहिए।
राजद सांसद ने यह भी कहा कि योगी आदित्यनाथ की बिहार में कोई भूमिका नहीं है। उन्हें उत्तर प्रदेश में जाकर अपना बुलडोजर चलाना चाहिए। बुलडोजर चलाने वाले नेताओं को बिहार में घुसने भी नहीं देना चाहिए।
इसके अलावा, मीडिया के साथ बातचीत में मीसा भारती ने एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि बिहार में अगली सरकार महागठबंधन बनाने जा रही है और इसके मुखिया तेजस्वी यादव होंगे।
राजद नेता मीसा भारती ने आगे कहा कि बिहार में अगली सरकार युवाओं की बनने जा रही है, जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। बिहार में बदलाव तय है और महागठबंधन सरकार बना रही है।
इसके साथ, लालू की बेटी ने यह भी कह दिया कि बिहार के इतिहास में पहली बार एक मल्लाह के बेटे मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलेगा।
वहीं, मीसा भारती ने एनडीए के संकल्प पत्र पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 20 साल बाद उन्हें याद आया है कि बिहार में केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि इतने बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के बाद, बिहार की जनता इस बार भाजपा और एनडीए नेताओं को माफ नहीं करने वाली है। मीसा भारती ने कहा कि बिहार की जनता अब एनडीए के झूठे बहकावे में नहीं आने वाली है। इस बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने वाली है।
मीसा भारती ने कहा कि एनडीए के लोग 20 साल में विकास नहीं कर पाए और अब फिर से बिहार की जनता इन्हें पांच साल नहीं देने वाली है। तेजस्वी के नेतृत्व वाली सरकार बिहार को आगे ले जाने का काम करेगी।
