RJD ने कांग्रेस को दिखाया आईना, बताया कौन है महागठबंधन में सबसे बड़ी ताकत?

इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने कहा कि राजद ने सभी बैठकों में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। हम चुनाव गठबंधन का हिस्सा बनकर लड़ते हैं। हर पार्टी के अपने कार्यक्रम और नीतियां होती हैं और वे संगठन को मजबूत करने के लिए बैठक करती हैं। अगर कोई सहयोगी दल मजबूत होता है, तो पूरा गठबंधन मजबूत होता है। लेकिन कांग्रेस भी अच्छी तरह समझती है कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है और असली ताकत जमीन पर है। जमीनी हकीकत को हमारे सहयोगी दल भी समझते हैं।