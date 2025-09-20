Patrika LogoSwitch to English

RJD ने कांग्रेस को दिखाया आईना, बताया कौन है महागठबंधन में सबसे बड़ी ताकत?

RJD नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि महागठबंधन में सबसे बड़ी ताकत राजद है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी बड़े भाई की भूमिका में रहेगी।

भारत

Pushpankar Piyush

Sep 20, 2025

RJD leader, Tejashwi Yadav
राजद नेता, तेजस्वी यादव (फोटो- IANS)

बिहार (Bihar) में आगामी महीने में विधानसभा चुनाव (Assembly Election) होना है। इंडिया और एनडीए गठबंधन में पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची का दौर जारी है। राजद (RJD) ने इंडिया ब्लॉक को बता दिया है कि बिहार में सबसे बड़ी ताकत वही है। गठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव ही करेंगे।

राजद निभाएगी बड़े भाई की भूमिका

राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने न्यूज एजेंसी IANS से बात करते हुए कहा कि हर चुनाव में बिहार में राजद ने बड़े भाई की भूमिका निभाई है। वह आगे भी निभाएगी। तिवारी ने कहा प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति है। राजद की असली ताकत जमीन पर है। यह बात सभी को अच्छी तरह से समझ में आती है। इसमें किसी भी तरह का कोई भ्रम नहीं है।

तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा में भीड़ जुटाने के लिए बुलाई गई डांसर, हरे रंग में रंगी दिखी पूरी सभा
राष्ट्रीय
Tejashwi Yadav Voter Adhikar Yatra

कांग्रेस भी जानती है हकीकत

इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने कहा कि राजद ने सभी बैठकों में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। हम चुनाव गठबंधन का हिस्सा बनकर लड़ते हैं। हर पार्टी के अपने कार्यक्रम और नीतियां होती हैं और वे संगठन को मजबूत करने के लिए बैठक करती हैं। अगर कोई सहयोगी दल मजबूत होता है, तो पूरा गठबंधन मजबूत होता है। लेकिन कांग्रेस भी अच्छी तरह समझती है कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है और असली ताकत जमीन पर है। जमीनी हकीकत को हमारे सहयोगी दल भी समझते हैं।

बंदूक बांटने वाले कलम की ताकत नहीं समझते

उन्होंने बीजेपी द्वारा तेजस्वी के बिहार अधिकार यात्रा पर निशाना साधे जाने पर पलटवार भी किया। तिवारी ने कहा कि जो लोग तलवार और बंदूकें बांटते हैं, वे कलम की कीमत कभी नहीं समझ सकते। तेजस्वी यादव ने वहां पेन बांटे, जहां आमतौर पर हथियार बांटे जाते थे। यही सोच का फर्क है। तेजस्वी यादव कलम बांटते हैं और दूसरी तरफ बंदूक-तलवार बांटने वाले लोग हैं। यही असली लड़ाई है।

20 Sept 2025 12:36 pm

Hindi News / National News / RJD ने कांग्रेस को दिखाया आईना, बताया कौन है महागठबंधन में सबसे बड़ी ताकत?

