Bihar Politics: ‘लोग सड़क पर उतर जाएंगे’, बिहार चुनाव के ठीक बाद उपेंद्र कुशवाहा ने क्यों कह दी यह बात?

चुनाव आयोग के अनुसार, 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रशिक्षण और प्रिंटिंग का काम होगा, इसके बाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर सत्यापन का चरण चलेगा। ड्राफ्ट मतदाता सूची 9 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी, इसके बाद 9 दिसंबर से 8 जनवरी, 2026 तक दावे और आपत्तियों का समय रहेगा।