Road Accident: तमिलनाडु में दर्दनाक हादसा, आपस में टकराईं यात्रियों से भरी दो बसें, 6 लोगों की मौत और 50 घायल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शोक व्यक्त किया। स्टालिन ने मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये और घायलों को 1 लाख रुपये की सहायता दी। वहीं, विजय ने मृतकों के परिजन को 20 लाख रुपये और घायलों को 2 लाख की मदद का ऐलान किया।