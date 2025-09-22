लालू परिवार में कलह, रोहिणी का माई-बाप, भाई-बहन से अनबन? ट्विटर पर सबको किया अनफॉलो

रोहिणी के मोर्चा खोलने के बाद तेज प्रताप भी उनके सपोर्ट में उतर आए। परिवार और पार्टी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप इन दिनों लगातार तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं। उन्होंने भी तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव पर निशाना साधा। तेज प्रताप ने इशारों-इशारों में निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग तेजस्वी यादव की कुर्सी हथियाने की फिराक में हैं। उन्होंने तेजस्वी के करीबी को जयचंद बताया। तेज प्रताप ने कहा जयचंद परिवार में फूट डालकर सत्ता हासिल करने की फिराक में है। रोहिणी आचार्य ने जो आवाज उठाई है, वह आत्मसम्मान की लड़ाई है, जिसे हर किसी को समझना होगा। भाई तेज प्रताप व बहन रोहिणी के बयानों पर तेजस्वी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी