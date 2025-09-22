Patrika LogoSwitch to English

लालू परिवार में कलह, रोहिणी का माई-बाप, भाई-बहन से अनबन? ट्विटर पर सबको किया अनफॉलो

रोहिणी आचार्य ने लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को ट्विटर पर अनफॉलो कर दिया है। रोहिणी बीते कुछ दिनों से परिवार से नाराज बताई जा रही हैं।

Pushpankar Piyush

Sep 22, 2025

लालू परिवार में अनबन की खबरें सामने निकलकर आ रही हैं। बिहार के पूर्व सीएम व राजद सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का अपने पिता-मां और भाई व बहन से मोहभंग होता दिख रहा है। रोहिणी ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और राजद के बाकी नेताओं को ट्विटर पर अनफॉलो कर दिया है। रोहिणी के फॉलोइंग लिस्त में सिर्फ तीन अकाउंट हैं। रोहिणी अब सिर्फ पति समरेश सिंह, राहत इंदौरी के नाम से चल रहे हैंडल और सिंगापुर के अखबार ‘द स्ट्रेट्स टाइम्स’ को फॉलो कर रही है।

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ था जब रोहिणी ने संजय यादव की एक फोटो शेयर की थी। इसमें संजय आगे की सीट पर बैठे हुए दिखाई दिए थे। इस पर रोहिणी ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि यह सीट पार्टी के सर्वोच्च नेता की होती है। अगर कोई अपने आप को शीर्ष नेतृत्व से भी ऊपर समझ रहा है तो अलग बात है।

फिर रोहिणी के समर्थन में उतरे तेज प्रताप

रोहिणी के मोर्चा खोलने के बाद तेज प्रताप भी उनके सपोर्ट में उतर आए। परिवार और पार्टी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप इन दिनों लगातार तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं। उन्होंने भी तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव पर निशाना साधा। तेज प्रताप ने इशारों-इशारों में निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग तेजस्वी यादव की कुर्सी हथियाने की फिराक में हैं। उन्होंने तेजस्वी के करीबी को जयचंद बताया। तेज प्रताप ने कहा जयचंद परिवार में फूट डालकर सत्ता हासिल करने की फिराक में है। रोहिणी आचार्य ने जो आवाज उठाई है, वह आत्मसम्मान की लड़ाई है, जिसे हर किसी को समझना होगा। भाई तेज प्रताप व बहन रोहिणी के बयानों पर तेजस्वी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी

कौन हैं संजय यादव?

संजय यादव राजद के राज्यसभा सांसद हैं। संजय की तेजस्वी से मुलाकात सपा सुप्रीमो व यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कराई थी। संजय ने तेजस्वी को राजनीति में आने के लिए प्रशिक्षित किया। मीडिया में इंटरव्यू देना, समाजवादी राजनीति से परिचय से परिचय कराया। संजय यादव बीते कुछ सालों में पार्टी में पैठ बना चुके हैं।

Hindi News / National News / लालू परिवार में कलह, रोहिणी का माई-बाप, भाई-बहन से अनबन? ट्विटर पर सबको किया अनफॉलो

