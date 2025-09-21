कानून मंत्री बोले- बार-बार अपील करने की प्रवृत्ति को सुधारना होगा, बात सुनकर CJI ने भी दे दिया अहम सुझाव

उन्होंने कहा कि यह प्रथा न केवल न्याय व्यवस्था पर बोझ डाल रही है बल्कि बेवजह मुकदमेबाजी को बढ़ावा देती है। मेघवाल ने 10वें ऑल इंडिया कांफ्रेंस ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) में कहा, 'कई बार देखा जाता है कि अधिकारी केवल पहले की गई एक टिप्पणी के आधार पर अपील करने पर जोर देते हैं, जबकि आदेश सही होता है। बाद में जब संबंधित अधिकारी रिटायर हो जाते हैं, तो पता चलता है कि अपील की कोई जरूरत ही नहीं थी। इस प्रवृत्ति को सुधारना होगा।'