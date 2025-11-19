RSS चीफ भागवत ने दिया बड़ा बयान, कहा- ‘भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं’

राष्ट्रीय स्वयंंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत और हिंदू एक ही हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी सभ्यता पहले से ही इसे जाहिर करती है। गुवहाटी में एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने कहा कि जो भी भारत पर गर्व करता है। वह हिंदू है। संघ प्रमुख ने कहा कि भारत और हिंदू एक ही हैं। हिंदू सिर्फ धार्मिक शब्द नहीं बल्कि एक सभ्यता गत पहचान है, जो हजारों साल की सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ी है। भागवत तीन दिवसीय पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। इसके बाद वह 20 नवंबर को मणिपुर के लिए रवाना होंगे।