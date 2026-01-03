विश्व सत्य नहीं, शक्ति सुनता है फिर यह नहीं देखा जाता कि वह सही है या गलत, भोपाल में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत

उन्होंने संघ के बारे में कहा कि यदि आप संघ और भाजपा को एक मानते हैं, तो यह बड़ी भूल है। दोनों बिल्कुल अलग हैं। संघ किसी की प्रतिक्रिया में शुरू हुआ संगठन नहीं है। संघ की किसी से प्रतिस्पर्धा भी नहीं है। भागवत बोले कि दुनिया के कई देश पूछते हैं कि युवा शक्ति कैसे तैयार की जाती है। हम कहते हैं कि इसका कोई अलग तरीका नहीं है। सशक्त युवा केवल शाखाओं में ही तैयार होते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं।