‘दुनिया पीएम मोदी की बात सुनती है क्योंकि…’ RSS चीफ भागवत ने बताया राम मंदिर के बाद क्या है अलग लक्ष्य

मोहन भागवत ने कहा कि राम मंदिर अब भव्य रूप में आ चुका है। ध्वजारोहण भी हो गया है। इसी के साथ यह संदेश भी उभर रहा है कि देश का राष्ट्रमंदिर भी जल्द ही आकार लेगा। वह इससे भी अधिक और भव्य होगा। मंदिर केवल पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि समाज की शक्ति का आधार है। जैसे राम मंदिर बन रहा है, वैसे ही राष्ट्र मंदिर भी बने। अधिक भव्य और अधिक सुंदर। उन्होंने कहा कि हमारा अलगा लक्ष्य एक शक्तिशाली, एकजुट और वैश्विक कल्याण का नेतृत्व करने वाला भारत तैयार करना है। उन्होंने कहा कि यह काम तेजी और भव्यता के साथ पूरा करना होगा, ताकि भारत अपनी भूमिका पूरी मजबूती से निभा सके।