‘काशी-मथुरा बाकी है’ से RSS ने पीछा छुड़ाया, भागवत ने कहा- नहीं करेंगे आंदोलन का समर्थन, क्या है विवाद?

काशी के विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद लंबे समय से सुर्खियों में हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि इन दोनों धार्मिक स्थलों को मुगल काल में तोड़ा गया और मस्जिद बनाई गई। हिंदू पक्ष का मानना है कि काशी में विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर मुगल शासक औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई और मुथरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर शाही ईदगाह मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन मुस्लिम पक्ष इन दावों को खारिज करता है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये स्थल ऐतिहासिक रूप से मस्जिद हैं। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट में 1991 के पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती दी गई है, जो धार्मिक स्थलों की स्थिति को 1947 जैसी बनाए रखने की बात करता है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह कानून ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने में बाधा है।