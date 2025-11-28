Patrika LogoSwitch to English

‘यह भूलना नहीं चाहिए कि आतंकी का भी धर्म होता है…’ दिल्ली ब्लास्ट पर आया RSS के इस नेता के बयान से मचा बवाल

आरएसएस नेता राम माधव ने कहा कि किसी एक धर्म को पूरी तरह से आतंकवाद से जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए आतंकवादी का धर्म होता है। उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे युवा भी आतंक की राह पर जा रहे हैं।

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 28, 2025

Ram Madhav

राम माधव, संघ नेता (फोटो-IANS)

Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट मामले पर RSS नेता राम माधव का बयान आया है। माधव ने कहा कि इस हमले ने सारे मिथक तोड़ दिए हैं। वैश्विक स्तर पर यह धारणा बनी हुई थी कि शिक्षा का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। यह गरीबी का परिणाम है, लेकिन लाल किला ब्लास्ट ने यह साबित कर दिया कि आतंकवाद का शिक्षा या गरीबी से कोई लेना देना नहीं है, यह एक धारणा, एक सोच का परिणाम है।

कुकर्म को सही ठहराने के लिए कुरआन का हवाला

न्यूज एजेंसी ANI संग बातचीत में राम माधव ने कहा कि किसी एक धर्म को पूरी तरह से आतंकवाद से जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए आतंकवादी का धर्म होता है। दिल्ली ब्लास्ट का आतंकी अपने कुकर्मों को सही ठहराने के लिए कुरआन की आयतों का हवाला देता है। हम मानें या न मानें, लेकिन आतंकियों की धार्मिक प्रेरण होती है। अब इसे नकारा नहीं जा सकता है। अब हमें यह नकार देना चाहिए कि पढ़े लिखे लोग आतंकी नहीं हो सकते। दुनिया ने देखा कि एक इंजीनियर लादेन और एक डॉक्टर अल जवाहिरी आतंकी था।

धार्मिक आधार पर आतंक की तरफ बढ़ रहे

राम माधव ने कहा कि लोग धार्मिक आधार पर आतंक की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हमें इस मुद्दे को लेकर अब तार्किक तरीके से सोचना होगा। संघ के नेता ने आतंकियों को भटके हुए युवा बताने वालों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अगर आप इसे यूं ही नकराते रहेंगे तो आप फिर वही पुराना बचाव वाला और मांफी मांगने वाला प्रचार कर रहे हैं। हमारे देश में ऐसे बुद्धिजीवियों की कोई कमी नहीं है। अब समय आ गया है कि हम सभी को इसका खड़े होकर मुकाबला करना होगा। हमारे लिबरल बुद्धिजीवी और मुस्लिम बुद्धिजीवियों को भी इन बातों पर खुलकर सामने आना चाहिए।

दिल्ली ब्लास्ट में 15 जानें गई और 20 से अधिक लोग घायल हो गए। इस मामले में NIA ने कई गिरफ्तारियां की है। जांच में सामने आया कि गिरफ्तार किए गए सभी आतंकवादी व्हाइट टेरर मॉड्यूल से जुड़े हैं। जो फरीदबाद में अपना बेस बनाकर देश भर में 6 दिसंबर को बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे।

28 Nov 2025 01:18 pm

