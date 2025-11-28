‘यह भूलना नहीं चाहिए कि आतंकी का भी धर्म होता है…’ दिल्ली ब्लास्ट पर आया RSS के इस नेता के बयान से मचा बवाल

राम माधव ने कहा कि लोग धार्मिक आधार पर आतंक की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हमें इस मुद्दे को लेकर अब तार्किक तरीके से सोचना होगा। संघ के नेता ने आतंकियों को भटके हुए युवा बताने वालों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अगर आप इसे यूं ही नकराते रहेंगे तो आप फिर वही पुराना बचाव वाला और मांफी मांगने वाला प्रचार कर रहे हैं। हमारे देश में ऐसे बुद्धिजीवियों की कोई कमी नहीं है। अब समय आ गया है कि हम सभी को इसका खड़े होकर मुकाबला करना होगा। हमारे लिबरल बुद्धिजीवी और मुस्लिम बुद्धिजीवियों को भी इन बातों पर खुलकर सामने आना चाहिए।