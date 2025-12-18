‘हिंदू धर्म सबसे बड़ा, मुस्लिम सूर्यनमस्कार करें’… RSS के वरिष्ठ नेता का विवादित बयान, राहुल गांधी ने की आलोचना

होसबोले ने कहा, इससे मुसलमानों को क्या नुकसान होगा। क्या जो लोग पूजा करते हैं उनका प्राणायाम करना गलत है। हम यह नहीं कहते है कि आप यह करते है तो आप नमाज पढ़ना छोड़ दो। उन्होंने कहा, लोगों को किसी भी धर्म को पालन करने की स्वतंत्रता है बस उन्हें मानवीय धर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस कार्यक्रम में भाजपा के सांसद भी मौजूद थे। इस दौरान सूर्यनमस्कार के साथ-साथ होसबोले ने आजादी के दौरान हुए बंटवारे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, उस समय हिंदुओं के साथ क्या हुआ यह सबको पता है।