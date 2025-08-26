RSS Song Row: डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने मांगी माफी, कहा- मैं कांग्रेसी ही मरूंगा

RSS Song Row: कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार (DK Shivkumar) द्वारा विधानसभा में आरएसएस के गीत की कुछ पंक्तियां पढ़ने पर राजनीति हलचल तेज हो गई। कांग्रेस नेताओं द्वारा आपत्ति उठाने के बाद डिप्टी सीएम ने मंगलवार को माफी मांग ली है। डिप्टी सीएम ने कहा कि यदि विधानसभा में RSS के गीत गाने संबंधी टिप्पणी से कांग्रेस नेताओं या इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को ठेस पहुंची है तो वे मांफी मांगते है।
डीके शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने यह बीजेपी (BJP) पर निशाना साधने के लिए मजाक में किया था, लेकिन कुछ राजनीतिक लाभ के लिए इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, जनता में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। अगर किसी को ठेस पहुंची है, तो मुझे उनके लिए दुख है। मैं उन सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूं।
डिप्टी सीएम ने कांग्रेस के प्रति वफादारी दोहराते हुए कहा कि गांधी परिवार पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। मैं जन्म से ही कांग्रेसी हूं और मैं कांग्रेस में ही रहकर मरूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे विभिन्न दलों में समर्थक और मित्र है। वे किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाने चाहते।
उन्होंने कहा मैं किसी से बड़ा नहीं हूं, मेरा जीवन सबको शक्ति देने के लिए है। मैं हर किसी की मुश्किल में उनके साथ खड़ा रहा हूँ, आज भी उनके साथ खड़ा हूं। एक वफादार कांग्रेसी होने के नाते मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकता।
आरसीबी द्वारा आईपीएल जीतने के बाद 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ पर बहस के दौरान 21 अगस्त को आरएसएस के गीत की कुछ पंक्तियां पढ़ी। इसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने ही डिप्टी सीएम पर निशाना साधना शुरू कर दिया था। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि क्या शिवकुमार विधानसभा के अंदर आरएसएस की प्रार्थना गाकर किसी को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं।