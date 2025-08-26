RSS Song Row: डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने मांगी माफी, कहा- मैं कांग्रेसी ही मरूंगा

RSS Song Row: कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार (DK Shivkumar) द्वारा विधानसभा में आरएसएस के गीत की कुछ पंक्तियां पढ़ने पर राजनीति हलचल तेज हो गई। कांग्रेस नेताओं द्वारा आपत्ति उठाने के बाद डिप्टी सीएम ने मंगलवार को माफी मांग ली है। डिप्टी सीएम ने कहा कि यदि विधानसभा में RSS के गीत गाने संबंधी टिप्पणी से कांग्रेस नेताओं या इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को ठेस पहुंची है तो वे मांफी मांगते है।