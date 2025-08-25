मुस्लिम को क्यों बुलाया…दशहरा कार्यक्रम में बानू मुश्ताक को बुलाने पर भड़की बीजेपी, जानें कांग्रेस ने क्या दिया जवाब

मैसूर दशहरा उत्सव 2025 का उद्घाटन करने के लिए बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक को आमंत्रित करने पर बीजेपी द्वारा सवाल उठाए जाने पर कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा- बानू मुश्ताक एक साहित्यकार हैं। उन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह हमारे राज्य की सबसे प्रगतिशील लेखिकाओं में से एक हैं। अगर उन्हें किसी कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर कोई उन पर टिप्पणी कर रहा है, तो यह पूरी तरह से उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर है।