Vice President Election: अमित शाह द्वारा INDIA ब्लॉक के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर की गई टिप्पणी की पूर्व जजों ने की निंदा

Vice President Election: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर नक्सलवाद समर्थन करने का आरोप लगाया था। अमित शाह की इस टिप्पणी को लेकर 18 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के एक समूह ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है। पूर्व न्यायाधीशों के समूह ने अमित शाह की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि नाम पुकारने से बचना बुद्धिमानी होगी।