Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

RSS आज हुआ 100 साल का, पर 2 अक्टूबर को मनाएगा शताब्दी वर्ष समारोह, जानें क्यों? कौन हैं इस बार के मुख्य अतिथि

RSS ने आज स्थापना के सौ साल पूरे कर लिए हैं। वह 2 अक्टूबर को अपना शताब्दी वर्ष समारोह मनाएगा। इस बार पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि होंगे। जानिए, शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से...

भारत

Pushpankar Piyush

Sep 27, 2025

Rashtriya Swayamsevak Sangh
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (फोटो-पत्रिका)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) अंग्रेजी कलेंडर के लिहाज से शनिवार को 100 साल का हो गया। देशी कलेंडर (विक्रम संवत) के लिए लिहाज से संघ विजयादशमी (दो अक्टूबर) से शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की शुरुआत करेगा। अंग्रेजी कलैंडर के अनुसार संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को नागपुर में हुई थी। उस दिन विजयादशमी (दशहरे) का दिन था और संघ देशी कलेंडर के आधार पर ही स्थापना दिवस मनाता है।

जनसंपर्क अभियान चलाएगा संघ

दो दर्जन कार्यकर्ताओं के साथ स्थापना के बाद अब विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन के रूप में विस्तार पा चुका संघ शताब्दी वर्ष के दौरान व्यापक जन संपर्क अभियान चलाएगा। इसके तहत देश के सभी 6 लाख 35 हजार गांवों तक पहुंचने का लक्ष्य है। इस दौरान प्रतिनिधि सभा में पारित संकल्प पत्र को सभी स्वयंसेवकों तक पहुंचाया जाएगा।

विजयादशमी और उसके एक सप्ताह बाद तक संघ की सभी शाखाओं में पूर्ण गणवेश में अधिकतम स्वयंसेवक उपस्थित हो कर संघ का स्वरूप बताएंगे। वार्ड एवं सर्किल स्तर पर समाज सम्मेलन होंगे। खंड स्तर पर सामाजिक सद्भाव बैठकें की जाएंगी। इसके साथ ही प्रमुख जन गोष्ठी आयोजित होगी जिसमें सामाजिक स्तर पर सक्रिय सभी प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। युवा शक्ति जागरण के कार्यक्रम भी होंगे।

कोविंद होंगे मुख्य अतिथि

दशहरे पर संघ के शताब्दी स्थापना समारोह पर नागपुर में होने वाले मुख्य आयोजन में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ काेविंद मुख्य अतिथि होंगे। समारोह में सरसंघचालक मोहन भागवत का भी उद्बोधन होगा। नागपुर में पहली बार तीन पथ संचलन (स्वयंसेवकों की परेड) आयोजित किए जाऐंगे।

कार्यक्रमों में देंगे पंच परिवर्तन का संदेश

स्व का बोध
पर्यावरण संरक्षण
सामाजिक समरसता
कुटुंब प्रबोधन
नागरिक कर्तव्य

खबर शेयर करें:

Published on:

27 Sept 2025 07:32 am

Hindi News / National News / RSS आज हुआ 100 साल का, पर 2 अक्टूबर को मनाएगा शताब्दी वर्ष समारोह, जानें क्यों? कौन हैं इस बार के मुख्य अतिथि

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.