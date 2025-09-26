जिस ईरान पर अमेरिका ने लगाया है प्रतिबंध, वहां 8 छोटे न्यूक्लियर प्लांट बनाएगा रूस, चीन भी करेगा सपोर्ट!

भारत का रुख ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर संतुलित और रणनीतिक है। भारत ने 2005 में आइएईए में ईरान के खिलाफ मतदान किया था, लेकिन 2024 में उसने ईरान के खिलाफ प्रस्तावों पर मतदान से परहेज किया, यह दर्शाता है कि वह अमरीका, इजरायल और ईरान दोनों पक्षों के साथ अपने रिश्तों को संतुलित करना चाहता है।