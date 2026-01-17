गोवा में दो रूसी महिलाओं की हत्या, पहले लिव-इन पार्टनर का गला काटा फिर उसकी दोस्त को मारा

गोवा में दो रूसी महिलाओं की हत्या (AI Image)
Goa Double Murder: उत्तरी गोवा के अरंबोल और मोरजिम इलाकों में पिछले दो दिनों में दो रूसी महिलाओं की दिल दहला देने वाली हत्याओं ने सनसनी फैला दी है। पुलिस ने शुक्रवार (17 जनवरी 2026) को बताया कि दोनों हत्याओं के आरोप में 37 वर्षीय रूसी नागरिक एलेक्सी लियोनोव को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पीड़ित महिलाएं भी रूसी नागरिक थीं एलेना वनीवा (37) और एलेना कस्थानोवा (37)। दोनों की उम्र एक जैसी होने के साथ-साथ आरोपी से दोनों का परिचय था। पुलिस के अनुसार, लियोनोव ने पहले 14 जनवरी की रात मोरजिम में अपनी दोस्त एलेना वनीवा के किराए के कमरे में चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। घटना रात करीब 11 बजे हुई, जिसकी जानकारी मकान मालकिन की शिकायत पर मिली।
अगले दिन 15 जनवरी को आरोपी मोरजिम से लगभग 8 किमी दूर अरंबोल गांव पहुंचा, जहां उसने अपनी दूसरी दोस्त (और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक लिव-इन पार्टनर) एलेना कस्थानोवा से मुलाकात की। पुलिस के मुताबिक, उसने कस्थानोवा को रस्सी जैसी चीज से बांधा और फिर गला काट दिया। दोनों शव शुक्रवार को बरामद हुए एक कमरे में सड़े-गले हालत में।
मांड्रेम पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और दोनों हत्याओं की गहन जांच कर रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जबकि हत्या का मकसद अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (हत्या) और 126(2) (गलत तरीके से रोकना) के तहत केस दर्ज किया गया है।
