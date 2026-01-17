गोवा में दो रूसी महिलाओं की हत्या, पहले लिव-इन पार्टनर का गला काटा फिर उसकी दोस्त को मारा

पीड़ित महिलाएं भी रूसी नागरिक थीं एलेना वनीवा (37) और एलेना कस्थानोवा (37)। दोनों की उम्र एक जैसी होने के साथ-साथ आरोपी से दोनों का परिचय था। पुलिस के अनुसार, लियोनोव ने पहले 14 जनवरी की रात मोरजिम में अपनी दोस्त एलेना वनीवा के किराए के कमरे में चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। घटना रात करीब 11 बजे हुई, जिसकी जानकारी मकान मालकिन की शिकायत पर मिली।