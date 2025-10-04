Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

सदियों बाद रूस के क्रोनोत्स्की ज्वालामुखी में सबसे व्यापक गतिविधि, 9.2 किमी ऊंचा उठा राख का गुब्बारा

रूस के कामचटका प्रायद्वीप पर स्थित क्रोनोत्स्की ज्वालामुखी में शनिवार को समुद्र तल से से 9.2 किलोमीटर ऊंचा राख का गुबार उठा। इससे पहले कामचटका में इतनी व्यापक ज्वालामुखी गतिविधि 1737 में हुई थी।

2 min read

भारत

image

Himadri Joshi

Oct 04, 2025

Russia's Kronotsky volcano

रूस का क्रोनोट्स्की ज्वालामुखी (फोटो- आईएएनएस)

रूस के कामचटका प्रायद्वीप पर स्थित क्रोनोत्स्की नामक ज्वालामुखी में शनिवार को समुद्र तल से से 9.2 किलोमीटर ऊंचा राख का गुबार निकला है। स्थानीय समय के अनुसार यह घटना सुबह 11 बजकर 50 मिनट पर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय के अनुसार यह समय शुक्रवार रात 11 बजकर 50 मिनट था। ज्वालामुखी से निकला यह राख का गुब्बारा लगभग 85 किलोमीटर दूर तक, ज्वालामुखी के दक्षिण और दक्षिण-पूर्व दिशा में फैल गया। यह जानकारी कामचटका ज्वालामुखी विस्फोट प्रतिक्रिया दल के टेलीग्राम चैनल ने दी है।

उड़ानों के लिए एक लाल विमानन रंग कोड जारी

स्थानीय न्यूज एजेंसी के अनुसार, इस घटना के बाद स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों तरह की उड़ानों के लिए एक लाल विमानन रंग कोड जारी किया गया है। यह कोड आमतौर पर किसी सक्रिय ज्वालामुखी के फटने या उससे निकलने वाली राख के कारण जारी किया जाता है, जो विमानों के लिए बेहद खतरनाक होती है। यह ज्वालामुखी क्षेत्रीय राजधानी पेट्रोपावलोव्स्क-कामचात्स्की से से लगभग 225 किलोमीटर और क्रोनोत्स्कोये झील से 10 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। कामचटका प्रायद्वीप में छह ज्वालामुखी फटने के कुछ ही महीनों बाद यह घटना हुई है। वैज्ञानिकों ने इसे असामान्य घटना बताया है।

इससे पहले इतनी व्यापक ज्वालामुखी गतिविधि 1737 में हुई थी

रूसी विज्ञान अकादमी के की सुदूर पूर्वी शाखा के ज्वालामुखी और भूकंप विज्ञान संस्थान के निदेशक, एलेक्सी ओज़ेरोव ने एक समाचार एजेंसी को बताया कि, हमारे आंकड़ों के अनुसार, कामचटका में पिछली बार इतनी व्यापक ज्वालामुखी गतिविधि 1737 में हुई थी। यह गतिविधि 9 तीव्रता वाले एक बड़े भूकंप के बाद हुई थी। उन्होंने आगे कहा, 30 जुलाई को आए शक्तिशाली भूकंप ने शायद इस गतिविधि को फिर से सक्रिय कर दिया है। यूरोपीय वैज्ञानिक यूरी डेम्यांचुक ने कहा कि, उन्होंने अपने पांच दशकों के काम करने के इतिहास में कामचटका क्षेत्र में इतनी व्यापक ज्वालामुखी गतिविधि पहले कभी नहीं देखी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

04 Oct 2025 01:07 pm

Published on:

04 Oct 2025 01:06 pm

Hindi News / National News / सदियों बाद रूस के क्रोनोत्स्की ज्वालामुखी में सबसे व्यापक गतिविधि, 9.2 किमी ऊंचा उठा राख का गुब्बारा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव से पहले इस IPS पर से हटा सस्पेंशन, कर चुका है इतने बड़े-बड़े कांड

राष्ट्रीय

निचली अदालत के 2 जजों को क्यों किया गया बर्खास्त? एक पर जमानत के बदले 5 लाख मांगने का आरोप, पढ़ें पूरा मामला

Court Judgement
राष्ट्रीय

Bihar Elections : बॉर्डर जिलों में आयोग ने चलाई SIR की ऐसी कैंची, कहीं दिग्गजों का न हो जाए बंटाधार

Bihar Election declared by government, Bihar Election holiday declared by government 2025, Bihar Election declared by government 2025, Is it holiday on election day in Bihar, Bihar Election holiday notice for students, Bihar Election holiday declared by government pdf, 1st phase election in Bihar, Bihar rules during Election 2025,
पटना

Rain Forecast: इस राज्य के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने दी गरज के साथ तूफान की चेतावनी

Heavy Rain Alert In uttar pradesh
राष्ट्रीय

जुबीन गर्ग को दिया गया था जहर, डूबते हुए मुंह से निकले झाग! सिंगर के साथी ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Singer Zubeen Garg
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.