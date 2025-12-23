अवैध प्रवासियों के लिए ट्रंप का शानदार ऑफर, साल के अंत तक अमेरिका छोड़ने पर मिलेंगे इतने रुपये, फ्लाइट टिकट फ्री

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों के लिए एक शानदार ऑफर पेश किया है। इस साल के अंत तक जो भी अवैध प्रवासी अपनी मर्जी से अमेरिका छोड़ने का फैसला करते हैं, तो उन्हें 3,000 डॉलर (लगभग 2.5 लाख रुपये) मिलेंगे। इसके अलावा, उन्हें वापस जाने के लिए फ्री फ्लाइट टिकट मिलेगी।