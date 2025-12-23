पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की आज होगी नीलामी, 75% हिस्सेदारी के लिए लगेगी बोली

पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की 75% हिस्सेदारी के लिए आज बोली लगेगी। नीलामी की यह प्रक्रिया इस्लामाबाद में होगी, जहां सीलबंद बोलियाँ मीडिया की उपस्थिति में खोली जाएंगी। हालांकि नीलामी में अब सिर्फ तीन बोलीदाता शेष हैं, क्योंकि कुछ प्रमुख फर्मों ने अंतिम समय पर नीलामी से नाम वापस ले लिया। बोलीदाताओं की मांग पर सरकार ने पूर्ण नियंत्रण की अनुमति दी है। कम बोलीदाताओं के कारण नीलामी की सफलता पर सवाल उठ रहे हैं।