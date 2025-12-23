23 दिसंबर 2025,

विदेश

पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की आज होगी नीलामी, 75% हिस्सेदारी के लिए लगेगी बोली

PIA Auction: पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की तंग आर्थिक स्थिति किसी से भी छिपी नहीं है। इसी वजह से अब इसकी नीलामी हो रही है।

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 23, 2025

Pakistan International Airlines

Pakistan International Airlines (Representational Photo)

पाकिस्तान (Pakistan) की खराब आर्थिक स्थिति किसी से भी छिपी नहीं है। पाकिस्तान इस समय न सिर्फ कंगाली और खराब अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है, बल्कि देश में महंगाई भी काफी बढ़ गई है। पाकिस्तान की तंग आर्थिक स्थिति से देश की सबसे बड़ी एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस - पीआईए (Pakistan International Airlines - PIA) भी अछूती नहीं रही है। इसी वजह से सरकार ने इसे नीलाम करने का फैसला लिया है।

75% हिस्सेदारी के लिए आज लगेगी बोली

पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की 75% हिस्सेदारी के लिए आज बोली लगेगी। नीलामी की यह प्रक्रिया इस्लामाबाद में होगी, जहां सीलबंद बोलियाँ मीडिया की उपस्थिति में खोली जाएंगी। हालांकि नीलामी में अब सिर्फ तीन बोलीदाता शेष हैं, क्योंकि कुछ प्रमुख फर्मों ने अंतिम समय पर नीलामी से नाम वापस ले लिया। बोलीदाताओं की मांग पर सरकार ने पूर्ण नियंत्रण की अनुमति दी है। कम बोलीदाताओं के कारण नीलामी की सफलता पर सवाल उठ रहे हैं।

शेष 25% हिस्सेदारी खरीदने का भी मिलेगा मौका

75% हिस्सेदारी के लिए सफल बोलीदाता को शेष 25% हिस्सेदारी खरीदने का भी मौका दिया जाएगा। इसके लिए 90 दिन का समय दिया जाएगा। इस तरह पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइन को सरकारी स्वामित्व से निजी स्वामित्व को सौंप दिया जाएगा।

निजीकरण का उद्देश्य

पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लंबे समय से घाटे में चल रही है। इसी वजह से नीलामी के ज़रिए इसका निजीकरण करने का फैसला लिया गया है, जिससे पीआईए को पुनर्जीवित किया जा सके और बिना किसी आर्थिक चुनौती के सुचारु रूप से इसका संचालन हो सके।

Updated on:

23 Dec 2025 10:49 am

Published on:

23 Dec 2025 10:42 am

