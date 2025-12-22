“मैं घर आना चाहता हूं, मेरी मदद करो पीएम मोदी”, यूक्रेन में पकड़े गए गुजराती छात्र ने लगाई मदद की गुहार

रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच 24 फरवरी, 2022 से चल रहे युद्ध को 46 महीने पूरे होने वाले हैं। युद्ध की शुरुआत में लगा था कि रूसी सेना कुछ दिन में ही जीत हासिल कर लेगी, लेकिन लगातार मिले इंटरनेशनल सपोर्ट की वजह से यूक्रेनी सेना अभी भी रूसी सेना के सामने डटी हुई है। यूक्रेन में इस युद्ध की वजह से जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। कई शहर तबाह हो गए हैं। रूसी सेना ने भी युद्ध में कई सैनिक गंवा दिए हैं। इस वजह से रूस को बड़े लेवल पर नए सैनिकों की भर्ती भी करनी पड़ी है। पिछले कुछ समय में इस तरह के मामले भी सामने आए हैं जहाँ भारतीय छात्रों (Indian Students) को ज़बरदस्ती रूसी सेना में भर्ती कर लिया गया और ट्रेनिंग के बाद लड़ने के लिए फ्रंटलाइन पर भेज दिया गया। हाल ही में इसी तरह का एक और मामला सामने आया है, जिसमें रूस की तरफ से लड़ रहे एक भारतीय छात्र को यूक्रेन में पकड़ लिया गया है और अब वह मदद की गुहार लगा रहा है।