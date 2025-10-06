विशेष जांच टीम करेगी सबरीमाला गोल्ड प्लेटिंग मामले की जांच, केरल हाईकोर्ट ने दिए आदेश

उच्च न्यायालय का यह निर्देश देवासम विजिलेंस की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद आया है, जिसमें मंदिर में मूर्तियों पर सोने की परत चढ़ाने में गड़बड़ी सामने आई है। जानकारी के अनुसार, 2019 में जब मंदिर की मूर्तियों से तांबे की चादरों को और सोना चढ़ाए जाने के लिए हटाया गया था, तब उनका वजन 42.8 किलोग्राम था, लेकिन जब यह सोने की परत चढ़ाने का काम करने वाली कंपनी के पास गई तो इनका वजन 38.2 किलोग्राम दर्ज किया गया था। उस समय मंदिर प्रशासम और सरकार की तरफ से इस मामले को दबाया गया था, जिसके चलते उनकी इसमें संदिग्ध भूमिका के आरोप लगे थे। बाद में हाईकोर्ट की दखल के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ।