सबरीमाला सोना चोरी केस: CPI(M) नेता पद्मकुमार की गिरफ्तारी से केरल में सियासी भूचाल, विपक्ष ने ऐसे बढ़ाया सरकार पर दबाव

विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन ने कहा, 'यह गिरफ्तारी केरल को झकझोर देने वाली है। इससे साबित होता है कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के करीबी सीधे शामिल थे। पहले वासु, अब पद्मकुमार—कई गिरफ्तारियां CM के चहेतों की हुई हैं। हमें यकीन है कि पूर्व देवस्वोम मंत्री कडकम्पल्ली सुरेंद्रन का अहम रोल है। वे और पोट्टी घनिष्ठ मित्र हैं।'

सतीशन ने याद दिलाया कि वासु की गिरफ्तारी पर कडकम्पल्ली ने उसे 'अच्छा अधिकारी' बताकर बचाव किया था। वे डरते थे कि वासु राज खोल देंगे। CPI(M) नेतृत्व सब जानता है। अगर हाईकोर्ट निगरानी न करता, तो मामला दब जाता। अब और नेता जेल जाएँगे।'