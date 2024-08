Sahara India में लोगों के ढाई लाख करोड़ रुपए जमा, इंतजार में 4070 निवेशक मर भी गए, सांसद ने Modi सरकार से लगाई गुहार

विनियोग विधेयक पर लोकसभा में चर्चा में माले सांसद कामरेड सुदामा प्रसाद। #बुल्डोजर_राज_नहीं_चलेगा #No_more_Buldozer_Raj #aiarla

Comrade Sudama Prasad on the Discussion on The Finance (No.2) Bill, 2024 in Lok Sabha. pic.twitter.com/L2PYZt8DuN