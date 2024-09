Salary Calculator: CTC और इन हैंड सैलरी में होता है ये बड़ा अंतर, जानिए कैसे कैलकुलेट की जाती है आपकी सैलरी

Salary Calculation: Net salary or In Hand Salary Vs CTC

क्या होती है Net Salary औप CTC

महीने के आखिर में आपके अकाउंट में जितनी सैलरी ट्रांसफर होती है, वह आपकी नेट सैलरी (Net Salary ) होती है। यह वह अमाउंट या इनकम होती है जो एक कर्मचारी को Tax, प्रोविडेंट फंड (Provided Fund) और इस तरह की दूसरी कटौती किए जाने के बाद मिलती है। नेट सैलरी ग्रॉस सैलरी के बराबर तभी हो सकती है जब इनकम टैक्स जीरो हो। कर्मचारी की सैलरी सरकार की निर्धारित टैक्स स्लैब की सीमा से कम हो। नेट सैलरी या इन हैंड सैलरी (Net Salary Or In Hand Salary) वो होती है, जो कंपनी की ओर से सभी तरह की कटौती किए जाने के बाद आपको हर महीने मिलती है। CTC का मतलब Cost to Company, यह वो कॉस्ट है जो एक कंपनी अपने किसी कर्मचारी पर खर्च करती है। CTC को सालाना आधार पर तय किया जाता है, जिसे एनुअल पैकेज (Annual package) भी कहते हैं। इसमें बेसिक सैलरी, प्रोविडेंट फंड, ग्रॉस सैलरी और ग्रेजुएटी के साथ ही कंपनी की ओर से दी जाने वाले अन्य फैसिलिटी भी शामिल होती हैं।