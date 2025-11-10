Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कबाड़ बेचकर इतनी हुई कमाई कि एकसाथ खरीद सकते हैं 7 वंदे भारत ट्रेन, जानें क्या है मोदी सरकार का अगला प्लान?

स्वच्छता अभियान (2-31 अक्टूबर) के तहत सरकारी दफ्तरों में सफाई कर अनुपयोगी सामानों को बेचा गया। इससे जो कमाई हुई वह चंद्रयान-3 मिशन (615 करोड़) के बजट से भी ज्यादा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Nov 10, 2025

PM Modi

पीएम मोदी। (फोटो- ANI)

केंद्र सरकार ने हाल ही में चलाए गए स्वच्छता अभियान के तहत कबाड़ बेचकर 800 करोड़ रुपये की कमाई की है। इससे लगभग एकसाथ सात वंदे भारत ट्रेन खरीदे जा सकते हैं। 2 से 31 अक्टूबर तक यह अभियान चलाया गया था।

बता दें कि पिछले 4 सालों में सरकार ने कबाड़ बेचकर लगभग 4,100 करोड़ से अधिक रुपये कमाए हैं। 2021-2023 के बीच कुल 2,364 करोड़ रुपये की कमाई हुई। इसमें रेलवे का सबसे बड़ा योगदान रहा, जहां से 225 करोड़ रुपये हासिल हुए।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2025 तक 600 करोड़ रुपये की ही कमाई हुई थी, जो अक्टूबर में बढ़कर 800 करोड़ तक पहुंच गई। सरकारी दफ्तरों, मंत्रालयों और विदेशों में स्थित भारतीय दूतवास में सफाई अभियान चलाया गया।

ये सामान बेचे गए

सफाई अभियान के दौरान अनुपयोगी फाइलें, टूटी मशीनें, पुराने वाहन और इलेक्ट्रॉनिक कचरों को बेचा गया। अक्टूबर में चलाए गए सफाई अभियान के बाद 233 लाख वर्गफुट कार्यालय क्षेत्र खाली हुआ है।

84 मंत्रालयों ने मिलकर इस अभियान में भाग लिया। 2021 से अब तक चलाए गए इन अभियानों से सरकारी दफतरों में 923 लाख वर्ग फुट जगह खाली हो गई है।

कबाड़ से कमाए गए पैसों का क्या करेगी सरकार?

मोदी सरकार कबाड़ बेचकर कमाए गए पैसों का उपयोग प्रशासनिक सुधार और स्वच्छता अभियान को और मजबूत करने में करेगी। इन पैसों का इस्तेमाल ट्रेन खरीदने में भी किया जा सकता है।

बता दें कि चंद्रयान-3 मिशन का बजट 615 करोड़ रुपये है। वहीं, कबाड़ बेचकर कमाई उससे भी अधिक हुई है। सरकार कबाड़ बेचकर कमाए गए पैसों का इस्तेमाल विज्ञान के प्रोजेक्ट्स पर भी कर सकती है।

कब हुई थी स्वच्छता अभियान की शुरुआत?

स्वच्छता अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। तब 60 करोड़ लोग खुले में शौच करते थे। जिसको लेकर 15 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए।

लोगों को शौचालय उपयोग के लिए प्रेरित किया गया। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर शौचालय निर्माण हुआ।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

10 Nov 2025 09:26 am

Published on:

10 Nov 2025 09:25 am

Hindi News / National News / कबाड़ बेचकर इतनी हुई कमाई कि एकसाथ खरीद सकते हैं 7 वंदे भारत ट्रेन, जानें क्या है मोदी सरकार का अगला प्लान?

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Election: दूसरे चरण में 12 मंत्रियों की किस्मत दांव पर, जानिए कौन कहां से लड़ रहा चुनाव

bihar election
पटना

Bihar Election: PM मोदी से 11 गुना ज्यादा रैलियां कर गए ये दो युवा नेता, तेजस्वी यादव ने 181 और मुकेश सहनी ने की 161 सभाएं

bihar election
पटना

Bihar 2nd Phase Voting: 72 घंटों के लिए भारत-नेपाल सीमा सील, उधर अमित शाह बोले- अगर आतंकवादी गोली चलाएंगे तो…

अमित शाह ने लालू-राहुल पर साधा निशाना
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: दूसरे चरण का प्रचार बंद, 122 सीटों पर 11 नवंबर को 3 करोड़ 70 लाख मतदाता करेंगे मतदान

Rajasthan Bypoll 2024 Live
पटना

बिहार चुनाव 2025: बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने क्यों कहा राहुल गांधी जुबान संभालकर बात करें?

rahul randhi
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.