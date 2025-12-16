16 दिसंबर 2025,

राष्ट्रीय

फेमस पूर्व क्रिकेटर की बीवी और दुबई एयरलाइंस की पूर्व मालकिन बदहाल! क्या है वायरल दावे का सच

Salim Durrani wife viral video: सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक बुज़ुर्ग महिला खुद को पूर्व क्रिकेटर सलीम दुर्रानी की पत्नी और दुबई की पूर्व एयरलाइंस कारोबारी बता रही है।

4 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Dec 16, 2025

Salim Durrani wife viral video

पूर्व क्रिकेटर सलीम दुर्रानी और दावा करने वाली महिला रेखा रेखा श्रीवास्तव। ( फोटो: AI)

Salim Durrani wife viral video: क्रिकेट की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो आंकड़ों से ज़्यादा अपने अंदाज़ के लिए जाने जाते हैं। ऐसा ही एक नाम था-सलीम दुर्रानी। वे भारतीय क्रिकेट के सबसे रंगीन मिज़ाज और दर्शकों के चहेते ऑलराउंडर थे। लेकिन आज उनकी चर्चा उनके छक्कों की वजह से नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक दर्दनाक वीडियो (Salim Durrani wife viral video) की वजह से हो रही है। इस वीडियो में एक बुज़ुर्ग महिला बदहाली की हालत में दिखाई दे रही है। वीडियो में महिला का नाम रेखा श्रीवास्तव बताया जा रहा है, जो दावा कर रही है कि वह सलीम दुर्रानी की पत्नी (Salim Durrani wife) है। @Naveen Jain ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है।

क्या है रेखा श्रीवास्तव के दावे का सच ? (Rekha Srivastava viral video)

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही जानकारी और वीडियो के मुताबिक, रेखा श्रीवास्तव कभी दुबई में आलीशान ज़िंदगी जीती थी और वहां एक एयरलाइंस या ट्रैवल बिज़नेस चलाती थी। वीडियो में वह यह भी दावा करती है कि वह सलीम दुर्रानी की पत्नी है। वीडियो देख कर ऐसा लगता है कि वक्त ने ऐसी करवट ली कि आज वह दाने-दाने की मोहताज हो गई है और बेघर होकर सड़कों पर जीवन बिताने के लिए मजबूर है। उसे बदहाल देख कर कुछ समाजसेवी और एक महिला पुलिस अधिकारी अपने साथ लाते हैं और उसकी सेवा करते हैं। इसी दौरान पूछताछ करने पर यह महिला अपना हाल बताती है।

यह महिला आजकल कहां है ? (Former cricketer wife viral news)

वायरल वीडियो और सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह महिला (रेखा श्रीवास्तव) वर्तमान में उत्तर भारत के किसी धार्मिक शहर-संभवतः वृंदावन या वाराणसी में किसी आश्रय स्थल या सड़क किनारे बेहद दयनीय स्थिति में देखी गई है। हालांकि, जामनगर में रहने वाले सलीम दुर्रानी के परिवार की ओर से रेखा श्रीवास्तव के इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। क्रिकेट इतिहासकारों और उपलब्ध रिकॉर्ड्स में भी सलीम दुर्रानी के जीवन में “रेखा श्रीवास्तव” नाम की पत्नी या दुबई एयरलाइंस से जुड़े किसी दावे की पुष्टि नहीं होती। यह मामला वायरल दावे और ज़मीनी हकीकत के बीच का प्रतीत होता है।

सलीम दुर्रानी: काबुल से क्रिकेट के मैदान तक

सलीम दुर्रानी का जन्म 11 दिसंबर 1934 को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक पश्तून परिवार में हुआ था। जब वह केवल आठ महीने के थे, तब उनका परिवार कराची आ गया और बाद में भारत विभाजन के समय जामनगर (गुजरात) में बस गया। उनके पिता अब्दुल अज़ीज़ भी एक क्रिकेटर थे, जिनसे सलीम दुर्रानी ने क्रिकेट की बारीकियां सीखीं।

दुर्रानी की महानता मैच पलटने की उनकी क्षमता में थी

दुर्रानी ने 1960 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रेबोर्न स्टेडियम में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। वह भारत के पहले ऐसे क्रिकेटर थे जिन्हें अर्जुन पुरस्कार (1961) से सम्मानित किया गया। अपने करियर में उन्होंने 29 टेस्ट मैच खेले, जिनमें 1202 रन बनाए और 75 विकेट लिए। हालांकि, दुर्रानी की महानता केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि मैच पलटने की उनकी क्षमता में थी। सन् 1971 में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक जीत में उन्होंने गैरी सोबर्स और क्लाइव लॉयड जैसे दिग्गजों के महत्वपूर्ण विकेट लेकर इतिहास रच दिया था।

“वी वांट सिक्सर”: एक अनोखा किस्सा

सलीम दुर्रानी के बारे में सबसे मशहूर किस्सा उनकी छक्के मारने की क्षमता से जुड़ा हुआ है। वह शायद दुनिया के एकमात्र ऐसे क्रिकेटर थे जो दर्शकों की मांग पर छक्का (Six on Demand) लगाया करते थे। कहा जाता है कि जब स्टेडियम में लड़कियां “वी वांट सिक्सर” चिल्लाती थीं, तो दुर्रानी उनकी ओर इशारा करते और अगली ही गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा देते थे। यही उनका अंदाज़ था। इतना ही नहीं, जब उन्हें एक टेस्ट मैच से बाहर कर दिया गया था, तो कानपुर में दर्शकों ने पोस्टर लहरा दिए थे—“No Durrani, No Test” (दुर्रानी नहीं तो टेस्ट नहीं)।

सिनेमा और अंतिम सफर

अपने गुड लुक्स और स्टाइल की वजह से सलीम दुर्रानी को फिल्म इंडस्ट्री ने भी हाथों-हाथ लिया। उन्होंने 1973 में रिलीज़ हुई फिल्म चरित्र में परवीन बाबी के साथ हीरो के तौर पर काम किया। यह परवीन बाबी की डेब्यू फिल्म थी। सलीम दुर्रानी का 2 अप्रेल 2023 को 88 वर्ष की आयु में जामनगर में निधन हुआ। वह अपने भाई जहांगीर दुर्रानी के साथ रहते थे।

सलीम दुर्रानी : एक सवाल, कई कहानियां

एक तरफ सलीम दुर्रानी का वह चमकदार अतीत है, जहां वे राजकुमार की तरह ज़िंदगी जीते थे और दूसरी तरफ रेखा श्रीवास्तव नाम की महिला का वायरल वीडियो, जो अमीरी से गरीबी के रसातल में पहुंचने की कहानी बयां करता है। क्या वास्तव में रेखा श्रीवास्तव का सलीम दुर्रानी से कोई पारिवारिक संबंध था, या यह किसी मानसिक अवसाद या भ्रम का परिणाम है—यह अभी जांच का विषय है। लेकिन यह कहानी हमें यह ज़रूर याद दिलाती है कि वक्त का पहिया कब और कैसे घूम जाए, कोई नहीं जानता।

आखिर शादी कब और कहां हुई ?

सलीम दुर्रानी और रेखा श्रीवास्तव की शादी से जुड़ा कोई भी आधिकारिक रिकॉर्ड या सार्वजनिक जानकारी क्रिकेट की बायोग्राफी या मुख्यधारा के मीडिया में उपलब्ध नहीं है। वायरल वीडियो में महिला स्वयं यह दावा करती है, लेकिन इसकी न तो दुर्रानी परिवार ने पुष्टि की है और न ही किसी विश्वसनीय स्रोत ने इसे सही बताया है।

यह महिला आजकल कहां है ?

वह बेघर है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की ओर से शेयर किए गए वीडियो के अनुसार, उन्हें किसी रैन बसेरे या सड़क किनारे देखा गया है। वीडियो के संदर्भ के अनुसार यह स्थान अक्सर उत्तर भारत के धार्मिक स्थल हैं।

Updated on:

16 Dec 2025 02:42 pm

Published on:

16 Dec 2025 01:58 pm

Hindi News / National News / फेमस पूर्व क्रिकेटर की बीवी और दुबई एयरलाइंस की पूर्व मालकिन बदहाल! क्या है वायरल दावे का सच

