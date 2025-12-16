फेमस पूर्व क्रिकेटर की बीवी और दुबई एयरलाइंस की पूर्व मालकिन बदहाल! क्या है वायरल दावे का सच

Salim Durrani wife viral video: क्रिकेट की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो आंकड़ों से ज़्यादा अपने अंदाज़ के लिए जाने जाते हैं। ऐसा ही एक नाम था-सलीम दुर्रानी। वे भारतीय क्रिकेट के सबसे रंगीन मिज़ाज और दर्शकों के चहेते ऑलराउंडर थे। लेकिन आज उनकी चर्चा उनके छक्कों की वजह से नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक दर्दनाक वीडियो (Salim Durrani wife viral video) की वजह से हो रही है। इस वीडियो में एक बुज़ुर्ग महिला बदहाली की हालत में दिखाई दे रही है। वीडियो में महिला का नाम रेखा श्रीवास्तव बताया जा रहा है, जो दावा कर रही है कि वह सलीम दुर्रानी की पत्नी (Salim Durrani wife) है। @Naveen Jain ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है।