राष्ट्रीय

सम्राट चौधरी का राहुल और तेजस्वी पर कसा तंज, ‘एक स्टेट तो दूसरा नेशनल लेवल का झूठा’

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राच चौधरी ने कहा कि दोनों नेताओं में झूठ बोलने का कंपटीशन चल रहा है। एक झूठ राहुल गांधी लेकर आते हैं तो दूसरा झूठ तेजस्वी लेकर आते हैं। कौन झूठा नंबर-1 है, अभी तय करना बहुत कठिन है।

पटना

Pushpankar Piyush

Aug 09, 2025

सम्राट चौधरी ने राहुल और तेजस्वी पर साधा निशाना (Photo-IANS)

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) ने शनिवार को लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं में झूठ बोलने का कंपटीशन चल रहा है। एक झूठ राहुल गांधी लेकर आते हैं तो दूसरा झूठ तेजस्वी लेकर आते हैं। कौन झूठा नंबर-1 है, अभी तय करना बहुत कठिन है। सिर्फ इतना है कि एक स्टेट लेवल का झूठा है तो दूसरा नेशनल लेवल का।

SIR के खिलाफ विपक्ष एकजुट

दरअसल बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं, चुनाव आयोग ने प्रदेश की मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) करवाई है। इस दौरान मतदाता सूची से 60 लाख से अधिक फर्जी मतदाताओं को हटाया गया है। विपक्ष इस प्रक्रिया पर आयोग और भाजपा पर गड़बड़ी करने का आरोप लगा रही है।

चुनाव आयोग की निष्पक्षता सवाल? राहुल ने कहा- BJP और ECI ने की ‘वोटों की चोरी’
राष्ट्रीय
चुनाव आयोग पर राहुल का हमला (फोटो-IANS)

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विरोध को लेकर अधिकतर विपक्षी पार्टियां लामबंद होते दिख रही हैं। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत तमाम विपक्षी नेता मतदाता सूची में गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी की बात दोहराई।

हालांकि, चुनाव आयोग एसआईआर को एक सामान्य प्रक्रिया बता रहा है, ताकि फर्जी वोटर्स को लिस्ट से बाहर किया जा सके। वहीं, भाजपा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होने की बात कर रही है और जानबूझकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगा रही है।

राहुल ने लगाया वोट चोरी का आरोप

राहुल गांधी ने शुक्रवार को बैंगलोर में कहा कि वोट की चोरी संविधान के साथ धोखा है। उन्होंने कहा- जहां नए वोट आए वहां बीजेपी जीती। संविधान एक वोट का अधिकार देता है। पिछले चुनाव में हमारे सामने एक सवाल उठा, लोकसभा का चुनाव हुआ। उसके बाद महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ। एक ओर जहां लोकसभा में हमारा गठबंधन महाराष्ट्र के चुनाव को जीतता है, वहीं 4 महीने बाद बीजेपी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत जाती है। हमने पता लगाया कि मालूम हुआ कि विधानसभा चुनाव में 1 करोड़ नए लोगों ने वोट किया।

Hindi News / National News / सम्राट चौधरी का राहुल और तेजस्वी पर कसा तंज, 'एक स्टेट तो दूसरा नेशनल लेवल का झूठा'

