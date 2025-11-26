लोकतंत्र दांव पर, संघवाद हो रहा है खत्म: जानें ममता बनर्जी ने ऐसा क्यों कहा

Samvidhan Divas: देश बुधवार संविधान दिवस मना रहा है। इस बीच देश के कई बड़े नेताओं ने जनता को संविधान दिवस की बधाई दी और संविधान निर्माता डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इस मौके पर विपक्षी पार्टियों ने सत्तापक्ष पर कई आरोप भी लगाए। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए नागरिकों से देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें धर्मनिरपेक्षता और संघवाद की रक्षा करनी चाहिए, जिससे प्रत्येक स्तर पर सरकारें अपने-अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होकर कार्य कर सकें। इस कड़ी में मुख्य विपक्षी दलों ने भी आरोप लगाए। तमिलनाडु के CM स्टालिन ने कहा कि यह देश सभी विचारधाराओं को मानने वालों का है, किसी एक विचारधारा का नहीं। साथ ही दिल्ली के पूर्व CM केजरीवाल ने कहा कि किसी भी देश में लोकतंत्र, संविधान के सर्वोपरि होने से मजबूत होता है, न कि सत्ता के मजबूत होने से।