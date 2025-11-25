Samvidhan Diwas: क्या हैं संविधान में वर्णित आपके मौलिक अधिकार और कर्तव्य, आप भी जानिए

संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था, हालांकि यह 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। पहले इस दिन को सिर्फ ‘कानून दिवस’ के रूप में मनाया जाता था, लेकिन 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने डॉ. भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर 26 नवंबर को आधिकारिक रूप से संविधान दिवस घोषित किया। तब से हर साल पूरे देश में बड़े स्तर पर यह दिवस मनाया जाता है।