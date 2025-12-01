कांग्रेस से दूर होते जा रहे हैं शशि थरूर? स्ट्रेटेजिक मीटिंग में नहीं पहुंचे, बताई ये वजह, दीक्षित ने बोला हमला

शशि थरूर के बार-बार मीटिंग से गायब रहने पर पार्टी में तरह-तरह की चर्चा होने लगी है। शशि पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि थरूर की प्रॉब्लम यह है कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें देश के बारे में ज्यादा पता है। अगर आपके हिसाब से कोई कांग्रेस की पॉलिसी के खिलाफ जाकर देश का भला कर रहा है, तो आपको उन पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। आप कांग्रेस में क्यों हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि सांसद हैं। उन्होंने कहा कि अगर थरूर को सच में लगता है कि BJP या पीएम मोदी की स्ट्रेटेजी कांग्रेस से बेहतर काम कर रही है तो आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, तो आप दोगले हैं।