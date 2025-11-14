संदेश काउंटिंग अपडेट: पुष्पम प्रिया चौधरी का भी खुलेगा खाता?, द प्लुरल्स पार्टी भी एक सीट पर आगे

हालांकि, जन सुराज पार्टी ने यहां पर चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की भरपूर कोशिश की। चुनाव-प्रचार के दौरान आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी खूब चला। इस बार इस सीट पर राजीव रंजन राज (जनसुराज), दीपू सिंह(राजद), राधा चरण साह(जदयू), सत्य प्रकाश, संजीत कुमार, मनमोहन सिंह, अजय कुमार पाठक, अभिषेक कुमार, मुकेश सिंह, संध्या कुमारी, समरजय सिंह उम्मीदवार हैं।