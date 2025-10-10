Sanjay Kapoor Property: करिश्मा कपूर के बच्चों ने लगाए प्रिया पर ‘सिंड्रेला की सौतेली मां’ जैसी क्रूरता के आरोप, HC में चल रहा है केस

Sanjay Kapoor Property Dispute: दिल्ली हाईकोर्ट में दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के विवाद में गुरुवार को सुनवाई हुई। करिश्मा कपूर के बच्चों की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने संजय की पत्नी प्रिया सचदेव कपूर को ‘सिंड्रेला की सौतेली मां’ जैसा बताया। उन्होंने कहा कि प्रिया ने करिश्मा के बच्चों की विरासत सीमित करने की सोची-समझी कोशिश की है।