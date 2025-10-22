मुसलमान होने की वजह से सरफराज का टीम इंडिया में नहीं हुआ चयन, कांग्रेस प्रवक्ता ने गौतम पर लगाए गंभीर आरोप

बेंगलुरु में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ आगामी सीरीज के लिए भारत ए टीम का ऐलान हो गया है। इस टीम में बल्लेबाज सरफराज खान का चयन नहीं हुआ है। अब इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने चयनकर्ताओं पर सवाल उठाए है। कांग्रेस नेता शमा मोहम्म्द ने सोशल मीडिया पोस्ट में टीम इंडिया के मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर पर आरोप लगाए है। शमा का दावा है कि वो धार्मिक आधार पर खिलाड़ियों का चयन करते है। उन्होंने सरफराज खान का नाम लेते हुए कहा ​कि क्या सिर्फ उपनाम की वजह से उसको टीम से बाहर रखा गया है।