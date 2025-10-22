Patrika LogoSwitch to English

मुसलमान होने की वजह से सरफराज का टीम इंडिया में नहीं हुआ चयन, कांग्रेस प्रवक्ता ने गौतम पर लगाए गंभीर आरोप

कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने भारत क्रिकेट टीमों के लिए सरफराज खान के चयन न किए जाने पर सवाल उठाया और भारतीय कोच तथा पूर्व भाजपा सांसद गौतम गंभीर पर निशाना साधा।

Oct 22, 2025

शमा मोहम्मद और सरफराज खान (Photo-IANS)

बेंगलुरु में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ आगामी सीरीज के लिए भारत ए टीम का ऐलान हो गया है। इस टीम में बल्लेबाज सरफराज खान का चयन नहीं हुआ है। अब इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने चयनकर्ताओं पर सवाल उठाए है। कांग्रेस नेता शमा मोहम्म्द ने सोशल मीडिया पोस्ट में टीम इंडिया के मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर पर आरोप लगाए है। शमा का दावा है कि वो धार्मिक आधार पर खिलाड़ियों का चयन करते है। उन्होंने सरफराज खान का नाम लेते हुए कहा ​कि क्या सिर्फ उपनाम की वजह से उसको टीम से बाहर रखा गया है।

'क्या सरफराज खान को उनके सरनेम की वजह से नहीं चुना गया'

कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'क्या सरफराज खान को उनके सरनेम की वजह से नहीं चुना गया है! बस पूछ रही हूं। हमें पता है कि गौतम गंभीर इस मामले में क्या सोचते हैं।' बता दें कि उनकी यह टिप्पणी सरफराज खान को बेंगलुरु में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ आगामी श्रृंखला के लिए भारत ए टीम से बाहर किए जाने के बाद आई है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस पोस्ट पर यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं और इसको सांप्रदायिक रंग देने का ​प्रयास बता रहे है।

11 महीने से टीम से बाहर है सरफराज खान

आपको बता दें कि सरफराज आखिरी बार नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में भारत की तरफ से खेले थे। इसके बाद उनको बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी, इंग्लैंड दौरे या वेस्टइंडीज सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया। शानदार घरेलू रिकॉर्ड और फिटनेस में स्पष्ट बदलाव के बावजूद मुंबई के इस बल्लेबाज को दूसरी श्रेणी की टीमों में भी जगह नहीं मिली है।

ओवैसी की पार्टी ने भी उठाए सवाल

शमा मोहम्मद की यह टिप्पणी एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के प्रवक्ता वारिस पठान द्वारा सरफराज को बार-बार सूची में शामिल न किए जाने पर इसी तरह के सवाल उठाए जाने के कुछ दिनों बाद आई है। पठान ने कहा कि इस बल्लेबाज का लगातार अच्छा प्रदर्शन टीम में शामिल किए जाने लायक है। उन्होंने कहा कि जब कोई खिलाड़ी इतना अच्छा औसत बना रहा हो, तो इसमें और भी कुछ है। उसे टीम में क्यों नहीं चुना गया?

बीजेपी ने किया पलटवार

वहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर क्रिकेट को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास करने का आरोप लगाया। पूनावाला ने लिखा कि यह महिला और इसकी पार्टी बीमार है। रोहित शर्मा को मोटा कहने के बाद, अब यह और इसकी पार्टी हमारी क्रिकेट टीम को भी सांप्रदायिक आधार पर बांटना चाहती है? देश का बंटवारा करके मन नहीं भरा क्या? उसी टीम में मोहम्मद सिराज और खलील अहमद खेलेंगे! भारत को सांप्रदायिक और जातिगत आधार पर बाँटना बंद करो।

Updated on:

22 Oct 2025 04:47 pm

Published on:

22 Oct 2025 04:12 pm

