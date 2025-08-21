Delhi Police Commissioner: सीएम पर हमले के एक दिन बाद दिल्ली के नए कमिश्नर बने सतीश गोलचा

बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता पर बुधवार को सिविल लाइंस स्थित उनके सरकारी आवास पर साप्ताहिक जनसुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने हमला किया। इसके बाद सतीश गोलचा को पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। सीएम पर गुजरात के राजकोट से आए एक 41 वर्षीय व्यक्ति ने हमला किया, जो शिकायतकर्ता बनकर अंदर घुसा था। राजकोट निवासी ऑटो चालक आरोपी राजेशभाई खिमजीभाई सकरिया को मुख्यमंत्री की सुरक्षा टीम और वहाँ मौजूद अन्य लोगों ने पकड़ लिया।