Delhi Police Commissioner: सीएम पर हमले के एक दिन बाद दिल्ली के नए कमिश्नर बने सतीश गोलचा

Delhi Police Commissioner: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर बुधवार को एक शख्स ने हमला किया था। हमले के एक दिन बाद सतीश गोलचा को दिल्ली का नया कमिश्नर बनाया गया है। 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी सतीश गोलचा वर्तमान में दिल्ली में महानिदेशक (कारागार) के पद पर तैनात हैं। इसके अलावा सतीश गोलचा अपने करियर में राष्ट्रीय राजधानी में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं।
गृह मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी आदेश में कहा गया- सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सतीश गोलचा, आईपीएस (एजीएमयूटी:1992), जो वर्तमान में दिल्ली के महानिदेशक (कारागार) के पद पर तैनात हैं, को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक दिल्ली के पुलिस आयुक्त के पद पर नियुक्त किया जाता है।
बता दें कि सतीश गोलचा होमगार्ड के महानिदेशक एसबीके सिंह का स्थान लेंगे। गृह मंत्रालय ने एसबीके सिंह को 1 अगस्त को दिल्ली पुलिस का कार्यवाहक आयुक्त नियुक्त किया था।
दिल्ली में 2020 में हुए दंगों के दौरान सतीश गोलचा स्पेशल सीपी लॉ एंड आर्डर थे। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में भी पुलिस महानिदेशक के रूप में भी काम किया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस में जिले में डीसीपी, रेंज में संयुक्त आयुक्त और विशेष आयुक्त कानून व्यवस्था भी रह चुके हैं।
मई 2024 में, पुलिस स्थापना बोर्ड की सिफारिश के आधार पर सतीश गोलचा को गवर्नर वीके सक्सेना द्वारा तिहाड़ जेल का प्रमुख नियुक्त किया गया था।
बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता पर बुधवार को सिविल लाइंस स्थित उनके सरकारी आवास पर साप्ताहिक जनसुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने हमला किया। इसके बाद सतीश गोलचा को पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। सीएम पर गुजरात के राजकोट से आए एक 41 वर्षीय व्यक्ति ने हमला किया, जो शिकायतकर्ता बनकर अंदर घुसा था। राजकोट निवासी ऑटो चालक आरोपी राजेशभाई खिमजीभाई सकरिया को मुख्यमंत्री की सुरक्षा टीम और वहाँ मौजूद अन्य लोगों ने पकड़ लिया।