केंद्र सरकार के कहने पर सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने बदला फैसला, छत्तीसगढ़ की बजाय इलाहाबाद हाईकोर्ट में किया जज का ट्रांसफर

न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट भेजा गया था, लेकिन अब उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है। केंद्र सरकार के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपना फैसला बदला है। वे मंत्री विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई के मामले में चर्चा में रहे। 2 min read